Stand: 01.09.2022 13:37 Uhr Energiekrise: Bundesregierung plant weiteres LNG-Terminal

Die Bundesregierung will ein weiteres sogenanntes schwimmendes Flüssiggas-Terminal einsetzen, um die Energiekrise zu bewältigen. Das Wirtschaftsministerium teilte heute mit, dass neben den vier schon gemieteten LNG-Terminals jetzt noch ein fünftes dazukomme. Details will Minister Habeck am Nachmittag bekannt geben.

Die schwimmenden Terminals sind Flüssiggas-Tanker, die das LNG aber selbst wieder in den Gas-Zustand zurückversetzen können. Dadurch wird kein kompletter Hafen, sondern nur die Verbindung zu einer Pipeline benötigt. Bislang sind schwimmende Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Stade und Lubmin geplant.

Internationale Atomexperten im AKW Saporischschja eingetroffen

Die Beobachtermission der Internationalen Atombehörde IAEA ist im von russichen Soldaten besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine eingetroffen. Das berichtete die ukrainische Atombehörde Enerhoatom am Mittag auf ihrem Telegram-Kanal. Die Reise der 14-köpfigen Delegation dient der Sicherung von Europas größtem Atomkraftwerk, das im Krieg zwischen Russland und der Ukraine immer wieder unter Beschuss gerät. IAEA-Chef Grossi sagte, Ziel sei es, eine nukleare Katastrophe zu verhindern.

Ein Reaktor des AKW musste nach Angaben des Betreibers nach einem Beschuss in der Nacht heruntergefahren werden, wie Enerhoatom ebenfalls via Telegram mitteilte. Die naheliegende Stadt Enerhodar war nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur TASS am Morgen ohne Strom.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.