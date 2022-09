Stand: 19.09.2022 13:49 Uhr Energiekrise: Bundesbank erwartet länger anhaltende Rezession

Die deutsche Wirtschaft steuert nach Einschätzung der Bundesbank auf einen längeren Konjunktur-Einbruch zu. Im Monatsbericht der Notenbank heißt es, es mehrten sich die Anzeichen für einen breit angelegten und länger anhaltenden Rückgang der Wirtschaftsleistung. Grund sei in erster Linie die gestörte Energieversorgung durch den Ukraine-Krieg. Die Bundesbank erklärte, die Menschen müssten sich in den nächsten Monaten auf zweistellige Inflationsraten einstellen. Die angekündigten Entlastungsmaßnahmen würden sich erst Anfang des nächsten Jahres niederschlagen.

Verkehrsminister beraten über Nachfolger des Neun-Euro-Tickets

Derzeit beraten die Verkehrsminister der Länder und des Bundes auf einer digitalen Sonderkonferenz über ein mögliches Nachfolgemodell zum Neun-Euro-Ticket im Nahverkehr. Zuletzt hatten die Länder von der Bundesregierung gefordert, dazu einen tragfähigen und nachhaltigen Vorschlag vorzulegen. Bundesverkehrsminister Wissing (FDP) sagte im Vorfeld, er sei "froh, dass wir bis Januar eine Anschlusslösung für das Ticket finden können und auch wollen". Das im Juni gestartete Neun-Euro-Ticket war Ende August ausgelaufen. Zusätzlich zu der bislang schon verlangten Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel für den öffentlichen Personennahverkehr um 1,5 Milliarden Euro pro Jahr wollen die Minister wegen der hohen Inflation für die Jahre 2022 und 2023 jeweils weitere 1,65 Milliarden Euro.

Kiew: Russland bombardiert AKW im Süden

Die Ukraine hat russische Angriffe auf das Atomkraftwerk Piwdennoukrajinsk nordwestlich der südukrainischen Stadt Mykolajiw in der Nacht auf Montag gemeldet. Alle drei Reaktoren des AKW blieben aber unbeschädigt und funktionierten normal, teilt der staatliche Betreiber Energoatom weiter mit. Eine "heftige Explosion" habe es 300 Meter entfernt von den Reaktoren gegeben. Dabei seien mehr als 100 Fenster eines Gebäudes beschädigt worden, außerdem seien durch den Angriff Schäden an drei Hochspannungsleitungen und einem Wasserkraftwerk in der Nähe entstanden. In den vergangenen Wochen hatte der wiederholte Beschuss des russisch besetzten AKW Saporischschja im Süden der Ukraine international große Besorgnis ausgelöst. Russland und die Ukraine machten sich gegenseitig für den Beschuss verantwortlich.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

