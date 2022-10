Energiekrise: Bund übernimmt rund 250 Milliarden Euro der Kosten Stand: 04.10.2022 22:35 Uhr Nach einem Treffen von Bund und Länder zum Vorgehen in der Energiekrise hat Bundeskanzler Scholz betont, der Bund werde 240 bis 250 Milliarden Euro der Kosten der drei Entlastungspakete tragen. Es sind allerdings noch viele Fragen offen. In zwei Wochen soll weiterverhandelt werden.

Man habe sehr gut und konstruktiv beraten, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer. Eine Strom- und eine Gaspreisbremse würden dazu beitragen, die Energiepreise zu senken. Wie viel genau die Länder von den Lasten zu tragen haben, ist aber noch unklar. "Da gibt es noch Diskussionen, wie das im Einzelnen geschultert werden kann", sagte er. "Aber ich habe den Eindruck, dass wir da auf einem sehr konstruktiven Pfad unterwegs sind und uns auch miteinander über diese Aufgabe verständigen werden."

AUDIO: Bundesfinanzminister über Maßnahmen im "Energiekrieg" (6 Min) Bundesfinanzminister über Maßnahmen im "Energiekrieg" (6 Min)

Verbraucher und Unternehmen vor hohen Energiepreisen schützen

Scholz rechnete vor, dass die bisherigen Entlastungspakete und das nun geplante Sondervermögen zusammen ein Volumen von 295 Milliarden Euro haben werden. "Der Bund wird davon knapp 240, 250 Milliarden Euro auf seine Kappe nehmen und finanzieren", sagte der Kanzler. Auch über die konkrete Ausgestaltung der geplanten Strom- und Gaspreisbremse wird nach seinen Angaben noch gesprochen. Er gehe davon aus, dass es nächste Woche Ergebnisse gebe, zu denen sich die Bundesregierung dann "sofort" verhalten könne, sagte Scholz. Es solle jedem klar werden, wie seine Entlastung ganz konkret aussehen werde. Die Bundesregierung will Verbraucher und Unternehmen mit einem Maßnahmenpaket vor hohen Energiepreisen wegen des Ukraine-Kriegs schützen. Die Preise für Gas und Strom sollen dafür gedeckelt werden. Für Firmen soll es Liquiditäts- und Eigenkapitalhilfen geben. Die Hilfen sollen über Kredite finanziert werden.

Weil: Ergebnisse der Experten-Kommission abwarten

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte nach den Beratungen, es sei noch nicht entschieden worden, wie die Belastungen zwischen Bund und Ländern aufgeteilt würden. Er erwarte, dass dies dann Ende des Monats oder Anfang November erfolgen werde. "Das 200-Milliarden-Programm wurde von allen als wichtiger Schritt gewürdigt", sagte er. "Nun müssen wir die Ergebnisse der Experten-Kommission abwarten, um Maßnahmen im Detail beurteilen zu können."

Vor den Beratungen hatte er Klarheit darüber gefordert, wie der von der Bundesregierung angekündigte Energiepreisdeckel umgesetzt werden soll. Aus Niedersachsen liege mit dem Fifty-Fifty-Modell ein Vorschlag auf dem Tisch: Damit könnten die Menschen und die Unternehmen zeitnah entlastet werden. Das Modell werde von den Praktikern bei den Stadtwerken als unbürokratisch und sofort umsetzbar beurteilt, hatte Weil vor Beginn der Verhandlungen gesagt.

Weil: Bund soll für Wohngeld alleine aufkommen

Die Kosten für die geplante deutliche Ausweitung des Wohngelds sollten nach Weils Ansicht alleine vom Bund getragen werden. Es gebe bislang keine Bereitschaft der Bundesregierung, die Kosten alleine zu tragen, so Weil nach den Gesprächen. "Das bedauere ich angesichts der anstehenden Verdreifachung der auszuzahlenden Beträge und der hohen Belastungen der Länder sehr." Niedersachsen ist seit Oktober Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz. Ab Januar soll der staatliche Mietzuschuss um durchschnittlich 190 Euro pro Monat steigen - außerdem soll er an 1,4 Millionen Bürger mehr gezahlt werden. Bisher werden die Kosten von Bund und Ländern gemeinsam getragen.

Wüst kritisiert fehlende Kompromissbereitschaft

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zeigte sich nach den Beratungen von Bund und Ländern enttäuscht. "Die Bundesregierung hat heute trotz der konstruktiven Einstellung der Länder kaum Kompromissbereitschaft in ganz wesentlichen Fragen erkennen lassen", sagte er. "Wir sind heute nur ganz wenige Schritte vorangekommen und noch längst nicht am Ziel." Aus Sicht vieler Länder sei das im Ergebnis einfach zu wenig. Die Länder seien nach Ansicht von Wüst "mit ausgestreckter Hand" in diese Gespräche gegangen.

Nachfolgelösung des 9-Euro-Tickets aufgeschoben

Bei den Beratungen ging es auch um eine Nachfolgelösung des Ende August ausgelaufenen 9-Euro-Tickets für den Nah- und Regionalverkehr. Der Bund wies Forderungen der Länder nach generell mehr Geld für den Nahverkehr zurück. Man müsse weiter an einer Einigung arbeiten, sagte Weil. Das 9-Euro-Ticket habe in Ballungsräumen erhebliche Erleichterungen gebracht, aber nicht in vielen ländlichen Räumen, wo es nicht so ein gutes Angebot gebe. Es dürfe nicht passieren, dass Takte ausgedünnt werden müssten, sagte Wüst. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern sollten noch einmal beraten. Für Mitte Oktober sei eine entsprechende Konferenz geplant. Ziel ist ein Preis zwischen 49 und 69 Euro im Monat.

Energiekrise: Wer zahlt was beim dritten Entlastungspaket?

Separat zum Gaspreisdeckel hatte die Bundesregierung bereits Anfang September ein drittes Entlastungspaket geschnürt, bei dem die Länder und Kommunen mitzahlen sollen. Darin sind unter anderem Entlastungen für Studierende, Einmalzahlungen für Rentnerinnen und Rentner, Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger und eine Erhöhung des Kindergeldes enthalten. Von den insgesamt 65 Milliarden Euro fordert der Bund 19 Milliarden als Beitrag von den Ländern.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 04.10.2022 | 21:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Heizen Strom Gas Energie Gaspreis