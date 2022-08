Stand: 27.08.2022 17:21 Uhr Energie-Krise: Weiter Kritik an Gasumlage

Die geplante Gasumlage steht sowohl in der Opposition als auch in der Koalition weiter in der Kritik. CDU-Chef Merz warf Bundeswirtschaftsminister Habeck Fehler bei der Ausgestaltung vor. Mit dieser Umlage werde Habeck seine erste große Niederlage erleiden, sagte Merz beim Landesparteitag in Niedersachsen. Der FDP-Energieexperte Kruse forderte Nachbesserungen. Die Umlage müsse so zugeschnitten werden, dass nur diejenigen Unternehmen profitierten, die durch die gedrosselten russischen Gaslieferungen in eine wirtschaftliche Schieflage geraten seien. Für SDP-Chef Klingbeil sei nun "wichtig, dass wir die handwerklichen Fehler, die bei der Gasumlage passiert sind, gemeinsam ausräumen". Auch für ihn seien die Kriterien, wann ein Unternehmen Geld aus der Umlage bekommt, bislang nicht nachvollziehbar. Er sprach sich angesichts hoher Energiepreise abermals für eine Übergewinnsteuer aus. Die Einnahmen könnten an Menschen mit geringen Einkommen weitergegeben werden.

Der Dachverband der Energiewirtschaft sowie das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) verteidigten die Gasumlage, rieten aber ebenfalls zu Nachbesserungen. Im Gegensatz dazu positionierten sich Grünen-Politiker Hofreiter sowie der Deutsche Mieterbund und das RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Sie appellierten, die Gasumlage ganz fallen zu lassen. Die IG Metall fordert einen Preisdeckel für Strom und Gas.

Habeck will Pläne überprüfen

Habeck sicherte zu, seine bisherigen Pläne für die Umlage noch einmal überprüfen zu wollen. Er kündigte zudem an, den Strommarkt grundlegend reformieren zu wollen. Ziel ist es nach Angaben seines Ministeriums, die Entwicklung der Endkundenpreise für Strom vom steigenden Gaspreis zu entkoppeln. Bislang geben Gaskraftwerke am Strommarkt in der Regel den Preis vor. Die angestrebte Reform würde dieses Prinzip außer Kraft setzen.

