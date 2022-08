Stand: 30.08.2022 21:05 Uhr Energiekrise: Ostsee-Anrainer wollen Offshore-Windkraft ausbauen

Vor dem Hintergrund der Energiekrise haben sich Staats- oder Regierungschefs von acht Ostsee-Anrainern in Kopenhagen auf einen massiven Ausbau der Windenergie geeinigt. So wollen die Staaten ihre Offshore-Leistung bis 2030 auf knapp 20 Gigawatt versiebenfachen, wie es in einer gemeinsamen Erklärung vom Dienstag heißt. Neben den anwesenden Staats- oder Regierungschefs aus Dänemark, Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen gehören auch Bundeskanzler Scholz (SPD) und die schwedische Ministerpräsidentin Andersson zu den Unterzeichnern des Abkommens. Das Offshore-Potenzial in der Ostsee liege insgesamt bei 93 Gigawatt, heißt es in dem Papier.

Inflation in Deutschland bei 7,9 Prozent

Die Inflation in Deutschland hat wieder deutlich angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt aufgrund erster Berechnungen mitteilte. "Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine sind insbesondere die Preise für Energie merklich angestiegen und beeinflussen die hohe Inflationsrate erheblich. Im August 2022 waren die Energiepreise 35,6 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Auch die Preise für Nahrungsmittel stiegen mit +16,6 Prozent überdurchschnittlich", teilte das Bundesamt mit.

Nach dem Auslaufen von Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket Ende des Monats erwarten Experten, dass die Inflation im Herbst auf neun Prozent und mehr steigen könnte. Teuerungsraten auf dem derzeitigen Niveau gab es im wiedervereinigten Deutschland noch nie.

