Energie-Krise: Habeck will Gasverbrauch in Deutschland senken

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will einem Medienbericht zufolge zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Gas-Speicher in Deutschland weiter zu füllen. Hintergrund sind nach dpa-Informationen die geringeren Gaslieferungen aus Russland. Demnach ist vorgesehen, dass bei der Stromproduktion wieder stärker Kohlekraftwerke eingesetzt werden. Außerdem sollen Unternehmen in der Industrie, die auf Gas verzichten können, ihren Verbrauch verringern - damit das Gas eingespeichert werden kann. Im Gegenzug erhielten sie Geld. "Der Gasverbrauch muss weiter sinken, dafür muss mehr Gas in die Speicher, sonst wird es im Winter wirklich eng", sagte Habeck. Der russische Gaszprom-Konzern hatte die Gas-Liefermenge nach Deutschland zuletzt deutlich gedrosselt. Die Bundesnetzagentur spricht von einer angespannten Lage.

Scholz geißelt Putins "furchtbare Schuld"

Russlands Präsident Putin hat mit dem Angriff auf die Ukraine nach Überzeugung von Bundeskanzler Scholz "furchtbare Schuld" auf sich geladen. Über seine Reise in das angegriffene Land sagte der SPD-Politiker in einem am Sonnabend veröffentlichten Interview mit der Deutschen Presse-Agentur, es sei "etwas anderes, wenn man die Zerstörungen mit eigenen Augen sieht und selbst spürt, dass an einem Ort konkret Menschen gestorben sind, dass in den Autos, die dort zerstört herumstehen, Familien saßen, die fliehen wollten und brutal erschossen wurden".

Wenn kommende Woche die EU-Staats- und Regierungschefs darüber entscheiden, ob sie dem vom russischen Angriffskrieg betroffenen Land offiziell den EU-Kandidaten-Status einräumen, will Scholz sich im Europäischen Rat für die erforderliche Einstimmigkeit einsetzen.

