Stand: 12.08.2022 13:10 Uhr Energie-Krise: Habeck für 19 Grad in öffentlichen Gebäuden

Wegen ausfallender Gas-Lieferungen aus Russland hat Bundeswirtschaftsminister Habeck Verordnungen zum Energiesparen angekündigt. Unter anderem sollen öffentliche Gebäude nur noch auf höchstens 19 Grad geheizt werden dürfen, machte Habeck in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" deutlich. "Wir werden über das Energiesicherungsgesetz Verordnungen erlassen", sagte Habeck. Zudem sollten Gebäude und Denkmäler nachts nicht mehr angestrahlt und Werbeanlagen nicht beleuchtet werden, so Habeck. "Auch in der Arbeitswelt sind mehr Einsparungen nötig."

Weitere Informationen Gasspeicher: Füllstand erhöht sich aktuell trotz Drosselung Derzeit fließt wenig Gas über die Nord Stream-Pipeline aus Russland nach Deutschland. Trotzdem füllen sich die Gasspeicher. mehr

Erster Weizenfrachter verlässt Ukraine

Aus dem ukrainischen Hafen Tschornomorsk hat der erste Weizenfrachter seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs abgelegt. Bislang waren seit der Wiederaufnahme der Getreideausfuhr nur Mais und Sonnenblumenprodukte verschifft worden. Die "Sormovskiy 121" werde etwas mehr als 3.000 Tonnen Weizen in die Türkei transportieren, teilte heute das türkische Verteidigungsministerium mit. Parallel dazu legt die "Star Laura" aus Piwdennyj ab. Sie werde über 60.000 Tonnen Mais in den Iran bringen, hieß es.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.