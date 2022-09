Stand: 16.09.2022 15:00 Uhr Energie-Krise: Bundesregierung hält Ölversorgung für gesichert

Die Ölversorgung für den Nordosten Deutschlands über die PCK-Raffinerie in Schwedt ist nach Ansicht der Bundesregierung mit der Treuhandverwaltung der Mehrheitseigner gesichert - auch bei einem Ausfall russischer Lieferungen. "Natürlich haben wir schon lange unterstellt, dass es aus Gründen, die was mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine zu tun haben, auch plötzlich sein kann, dass die Lieferung ausbleibt", sagte Kanzler Scholz am Freitag in Berlin. "Deshalb sind wir vorbereitet." Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte ebenfalls: "Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet."

Zuvor hatte das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt, dass der russische Rohöl-Importeur Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt wird. Ziel sei die Sicherung des Betriebs der Öl-Raffinerien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg. Die Treuhandverwaltung wird heute wirksam und ist zunächst auf sechs Monate befristet.

AUDIO: Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung: Was heißt das? (3 Min) Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung: Was heißt das? (3 Min)

Scholz wirbt für gemeinsame europäische Rüstung

Bundeskanzler Scholz hat für eine stärkere europäischen Zusammenarbeit in Rüstungsfragen geworben. Auf der Bundeswehr-Tagung in Berlin sagte der Kanzler, dafür müssten die Mitgliedsstaaten ihre nationalen Vorbehalte und Regularien für den Export gemeinsam hergestellter Systeme überprüfen. Auch die Bundesregierung sei dazu bereit, so Scholz. Er betonte in seiner Rede zudem, dass sich die Bundeswehr wieder auf ihre Kernaufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung rückbesinnen müsse.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 16.09.2022 | 14:35 Uhr