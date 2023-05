Einigung bei Flüchtlingsgipfel: Bund zahlt Ländern eine Milliarde mehr

Stand: 10.05.2023 21:51 Uhr

Der Bund wird die Flüchtlingspauschale an die Länder in diesem Jahr um eine Milliarde Euro erhöhen. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwochabend nach Bund-Länder-Gesprächen zur Flüchtlingspolitik in Berlin an.