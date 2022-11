Ein paar Tage Winter: Frost und Glätte in Norddeutschland Stand: 19.11.2022 07:11 Uhr Nach dem ersten Schneefall der Saison im Norden am Freitag bleibt es am Wochenende bei kaltem Wetter. Nachts sinken die Temperaturen in den Minusbereich, teils besteht Glättegefahr. Anfang nächster Woche wird es wieder milder.

Die ersten Schneefälle waren in Norddeutschland nicht sonderlich ergiebig - und die meisten wetterbedingten Unfälle am Freitag liefen glimpflich ab. Der Meteorologe Alexander König warnte in der TV-Nachrichtensendung NDR Info aber deutlich vor Straßenglätte wegen überfrierender Nässe zum Start des Wochenendes - vor allem im östlichen Niedersachsen. Die Polizei rief Autofahrerinnen und Autofahrer dazu auf, spätestens jetzt von Sommer- auf Winterreifen zu wechseln.

Videos 2 Min Vorfreude aufs Rodel-Wochenende in Braunlage Einige Zentimeter Schnee sind bereits gefallen. Reporter Marco Schulze spricht mit Thomas Rust vom Rodelzentrum Hohegeiß. 2 Min

Weitere Schneefälle möglich

Auch Schneefall ist heute laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Raum Göttingen, im Weserbergland und im Harz möglich. Andernorts ist wohl allenfalls Schneeregen zu erwarten. Tagsüber soll es - nach einer frostigen Nacht - nicht wärmer als zwei bis drei Grad Celsius werden. Die kalte, nasse Luft der Ostsee bringt vermutlich auch Schneeschauer ins Landesinnere von Schleswig-Holstein - und in der Nacht zum Sonntag gehen die Temperaturen dann wieder in den Minusbereich. Tagsüber gibt es dann laut den Vorhersagen auch in Niedersachsen großflächig Schnee. Hamburg dagegen geht in Sachen Schnee nach Angaben des DWD leer aus. Die Streufahrzeuge der Stadtreinigung sind aber einsatzbereit, wenn es auf Straßen sowie Fuß- und Radwegen glatt werden sollte.

Temperaturen steigen nach kalter Nacht am Montag deutlich an

Für die Nacht zum Montag sagt der DWD gebietsweise minus fünf Grad und weniger voraus, vor allem für Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und das Wendland. "Die Heizung sollte man jetzt doch einschalten, weil Frost im Haus ja auch nicht gut ist", sagte DWD-Meteorologe Josef Kantuzer im Gespräch mit NDR Info. Allerdings dürfte seine Prognose Energiesparern gefallen: "Es wird nur eine winterliche Episode über drei, vier Tage - kurz, aber markant." Für die jetzige Jahreszeit sei diese Wetterlage normal, so Kantuzer.

Am Montag bringt ein Tief von Südwesten wechselhaftes Wetter und mildere Temperaturen. "Soweit wir in die Zukunft schauen können, etwa bis Ende kommender Woche, wird sich das Temperatur-Niveau wieder zurück entwickeln auf knapp zehn Grad im Großraum Hamburg", sagte Kantuzer. Es sei im Verlauf der kommenden Woche auch immer wieder mit Regen zu rechnen, aber wettzumachen seien die vielen Trockenperioden in diesem Jahr dadurch nicht, so der Meteorologe.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter im Norden? Regen? Sonne? Sturm? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Am Freitag mehrere Glätteunfälle auf den Autobahnen

Auf den Autobahnen im Süden Schleswig-Holsteins waren am Freitagmorgen rund um Elmshorn und Ratzeburg zwölf Glätte-Unfälle gemeldet worden. Auf den Autobahnen 7 und 23 hatte die Polizei neun wetterbedingte Unfälle registriert. Dabei seien drei Menschen leicht verletzt worden. Im Bereich der A1 waren weitere fünf Glätte-Unfälle gemeldet worden. Bei einem davon wurde ein Mensch leicht verletzt.

Flugzeuge am Hamburger Airport enteist

Wegen Schnee und Kälte waren am Hamburger Flughafen am Freitag wetterbedingte Einsätze nötig gewesen - unter anderem wurden Flugzeuge enteist und Start- und Landebahnen freigeräumt, so eine Sprecherin. Der Flugverkehr sei aber reibungslos und ohne Beeinträchtigungen abgelaufen.

An der Küste gibt es noch die Auswirkungen des stürmischen Wetters vom Ende der Woche: Der Fährverkehr zu einigen Ostfriesischen Inseln ist teilweise geändert - das gilt etwa für Verbindungen zwischen Harlesiel und der Insel Wangerooge sowie von und zur Insel Spiekeroog. Fährverbindungen ab Amrum, Föhr, Dagebüll, Schlüttsiel, Hooge und Langeneß in Schleswig-Holstein finden statt. Reisenden wird empfohlen, sich auf den Internetseiten der Wyker Dampfschiffs-Reederei zu informieren.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 18.11.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm Extremwetter