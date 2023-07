Sendung: Wirtschaft | 11.07.2023 | 06:41 Uhr | von Astrid Kühn

Der Name ist unaussprechlich, wohl auch deshalb ist Sulfurylfluorid der Öffentlichkeit nahezu unbekannt. Dieses Gas, das vor allem zur Behandlung von Holz eingesetzt wird, ist tausendfach klimaschädlicher als CO2 - und entweicht in großen Mengen in die Atmosphäre. In der Klimabilanz aber taucht es nicht auf. Nun entscheidet die EU darüber, ob dieses Mittel weiter zugelassen wird. Was genau ist Sulfurylfluorid und wofür wird es eingesetzt?