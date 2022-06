Stand: 23.06.2022 05:57 Uhr EU-Gipfel entscheidet über Kandidatenstatus für Ukraine

In Brüssel startet heute ein möglicherweise historischer EU-Gipfel. Denn die 27 Staats- und Regierungschefs entscheiden darüber, ob die von Russland angegriffene Ukraine den Status einer EU-Beitrittskandidatin bekommt. Es zeichnet sich eine breite Unterstützung ab. Das Votum für die Ukraine muss allerdings einstimmig von allen 27 Staaten getroffen werden. Auch das ukrainische Nachbarland Moldau soll den EU-Kandidatenstatus bekommen. Bereits vor dem Gipfelstart treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs heute früh mit den Westbalkan-Ländern. Es wird darum gehen, ob Albanien und Nordmazedonien - wie von der EU-Kommission vorgeschlagen - ihre Beitrittsverhandlungen mit der EU beginnen können.

Gestern hatte Bundeskanzler Scholz der Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg anhaltende deutsche und europäische Unterstützung zugesagt. Deutschland liefere Waffen - "heute und in Zukunft", sagte der SPD-Politiker heute in einer Regierungserklärung.

AUDIO: Regierungserklärung des Bundeskanzlers zu EU-Rat-, G7- und NATO-Gipfel (23 Min) Regierungserklärung des Bundeskanzlers zu EU-Rat-, G7- und NATO-Gipfel (23 Min)

Microsoft: Massive russische Hackerangriffe im Westen

Russische Hacker greifen offenbar in großem Stil westliche Verbündete der Ukraine an. Zu dieser Einschätzung kommt der IT-Konzern Microsoft. Vor allem Regierungscomputer in NATO-Ländern seien im Visier, allen voran die der USA. Konzern-Experten haben Attacken auf insgesamt mehr als 120 Organisationen in mehr als 40 Ländern festgestellt.