E-Autos in der Krise - wann gibt es bezahlbare Modelle?

Stand: 04.06.2024 17:06 Uhr

Das Geschäft mit Elektroautos verliert in Deutschland an Schwung: 48 Millionen Verbrenner, aber nur 1,6 Millionen E-Autos fahren derzeit auf deutschen Straßen. Woran liegt das? Diskutieren Sie mit bei NDR Info live am Mittwoch um 18 Uhr.