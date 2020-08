Dürre sorgt bei Landwirten für Existenzängste Sendung: NDR Info | 19.08.2020 | 16:00 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 26.08.2020

Einige Bauern in Mecklenburg-Vorpommern haben Existenzängste, für sie ist es schon das dritte Dürrejahr in Folge. Thilo Thautz berichtet von einem Agrarbetrieb in Anklam.