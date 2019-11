Stand: 04.11.2019 16:20 Uhr

Donnerstag und Freitag Streik bei der Lufthansa

Wer mit der Lufthansa fliegen möchte, muss zum Ende der Woche mit Streiks der Flugbegleiter rechnen. Die Gewerkschaft Ufo rief am Montag zu einem 48-stündigen Ausstand am Donnerstag und Freitag bei der Lufthansa-Kerngesellschaft auf. Betroffen seien alle Abflüge aus Deutschland, so die Gewerkschaft.

Sonderflugplan in Arbeit

Lufthansa teilte mit, die Fluggesellschaft arbeite "mit Hochdruck an einem Sonderflugplan". Auswirkungen des Streiks werden daher auch an den Flughäfen Hamburg und Hannover spürbar sein. Details gibt es noch nicht. Passagiere sollten sich direkt bei der Lufthansa über die neuesten Entwicklungen informieren.

Eventuell auch Tochterfirmen betroffen

In der Tarif-Auseinandersetzung hatte Ufo zuletzt am 20. Oktober einen 19-stündigen Warnstreik bei vier Lufthansa-Tochtergesellschaften ausgetragen und dabei mehr als 100 Flüge ausfallen lassen.

Auch bei diesem Streik sind Arbeitsniederlegungen nicht nur bei der Lufthansa-Kerngesellschaft, sondern auch bei den vier Töchtern Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline sowie SunExpress möglich.

Lufthansa prüft rechtliche Schritte

Die Lufthansa verurteilte den Streikaufruf der Ufo "auf das Schärfste" und kündigte an, rechtliche Schritte zu prüfen. "Wir entschuldigen uns bei allen betroffenen Passagieren für die Unannehmlichkeiten", twitterte das Unternehmen.

