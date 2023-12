Diskutieren Sie mit: Preisalarm in der Gastronomie Stand: 12.12.2023 15:26 Uhr In der Gastronomie steigt die Mehrwertsteuer für Speisen im Januar wieder von 7 auf 19 Prozent. Welche Folgen hat das für die Betreiber von Restaurants und für deren Gäste? Diskutieren Sie mit - am Mittwoch bei NDR Info live ab 15 Uhr.

Mehr als drei Jahre lang galt in der Gastronomie und für Verpflegungsdienstleistungen - als Folge der Belastungen in der Corona-Pandemie und später auch der gestiegenen Energiekosten - ein reduzierter Mehrwertsteuersatz auf Speisen von 7 Prozent. Die Maßnahme war zeitlich begrenzt und wurde mehrfach verlängert.

Damit ist nun Schluss: Ab Januar geht's mit der Umsatzsteuer wieder rauf auf den bis Mitte 2020 gewohnten Satz von 19 Prozent, so hat es die Politik entschieden. Auf Getränke wird wie bisher nur 7 Prozent Mehrwertsteuer erhoben. Essen zum Mitnehmen oder bei Lieferdiensten sowie Lebensmittel im Supermarkt werden auch in Zukunft mit ebenfalls 7 Prozent besteuert.

Lob von Wirtschaftswissenschaftlern - Sorgen bei den Gastronomen

Wirtschaftswissenschaftler loben die Entscheidung, bei den Speisen zum ursprünglichen Steuersatz zurückzukehren. "Diese sehr teure Vergünstigung ist sozial problematisch, weil sie besonders den Wohlhabenden zugutekommt", sagte Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer in Restaurants und Cafes würde für den Bund laut Schätzungen im kommenden Jahr Steuerausfälle von rund 3,3 Milliarden Euro bedeuten. Über die kommenden zehn Jahre gehen Forschende sogar von insgesamt knapp 38 Milliarden Euro aus. Monika Schnitzer, Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, sagte, es sei auch nicht gut zu vermitteln, dass eine bestimmte Branche dauerhaft so unterstützt werde wie bisher.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) rechnet "mit erheblichen Preiserhöhungen in der Gastronomie" im neuen Jahr. Viele Gastronomen sorgen sich aber, dass sie ab Januar weniger Gäste haben könnten, wenn sie die höhere Mehrwertsteuer durch höhere Preise in der Speisekarte an die Kunden weiterreichen. Von einigen in der Branche werden im schlimmsten Fall sogar Betriebsschließungen befürchtet. Nach einer Umfrage unter Betrieben im Sommer 2023 hieß es, dass bundesweit 12.000 Lokale schließen müssten, sollte die Steuer wieder angehoben werden.

Wird Essengehen bald zum Luxus?

Wie wird sich also die steigende Mehrwertsteuer in den Restaurants bemerkbar machen? Sinken Umsätze und Erträge der Gastronomen deutlich, wenn sie die Preise auf den Speisekarten in ihren Betrieben nicht erhöhen? Sind Gäste bereit, für ein Essen im Lokal mehr Geld zu bezahlen, falls die Preise steigen? Werden sich dann weniger Menschen einen Restaurantbesuch noch leisten können? Und: Was wünscht sich die Gastronomie? Um diese und weitere Fragen geht es dieses Mal bei NDR Info live.

NDR Info Moderatorin Ann-Brit Bakkenbüll begrüßt als Gäste:

Johannes Schröder

Gastronom aus Hamburg

Daniela Steinbrenner

Ökonomin am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)

