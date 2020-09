Stand: 25.09.2020 11:17 Uhr

Dienstag Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr

Wer auf Bus und Bahn angewiesen ist, muss nächste Woche umplanen: Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft ver.di für Dienstag zu bundesweiten Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen. "Die Arbeitgeber verweigern bundesweite Verhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr, mit denen bessere Arbeitsbedingungen geschaffen werden sollen", kritisiert Gewerkschaftssekretär Hermann Hane laut einer ver.di-Mitteilung. "Diese Verweigerung ist völlig unverständlich und nicht akzeptabel. Es ist ein Affront gegenüber den Beschäftigten und auch gegenüber den Fährgästen, die täglich mit Bussen und Bahnen fahren", so Hane.

Für Niedersachsen werden in der Mitteilung konkret die Städte Hannover, Bremen, Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen, Goslar und Osnabrück aufgezählt, in denen die etwa 6.000 Beschäftigten von Dienstbeginn bis Dienstschluss die Arbeit niederlegen sollen.

Ver.di fordert bundesweiten Rahmentarifvertrag

Im Tarifkonflikt mit 130 ÖPNV-Unternehmen will ver.di für etwa 87.000 Beschäftigten bundesweit einheitliche Regelungen in Fragen wie Nachwuchsförderung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste erreichen. Seit März fordert die Gewerkschaft hierzu die Verhandlung eines bundesweiten Rahmentarifvertrages.

Hamburger Stadtreinigung und Hafenverwaltung im Warnstreik

Am Freitag traten in Hamburg Beschäftigte der Stadtreinigung und der Hafenverwaltung in einen ganztägigen Warnstreik. Am Montag werden dort die städtischen Elbkinder-Kitas bestreikt. Teilweise gibt es eine Notversorgung.

Am Freitag Lüneburger Kitas bestreikt

Streikschwerpunkt in Niedersachsen war am Freitag die Stadt Lüneburg, wo unterem anderem Beschäftigte der städtischen Kitas die Arbeit niederlegten. In der nächsten Woche stehen der Landeshauptstadt Hannover Warnstreiks ins Haus. Nach ver.di-Angaben könnten neben den Verkehrsbetrieben üstra auch die kommunalen Krankenhäuser davon betroffen sein.

