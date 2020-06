Stand: 01.07.2020 00:01 Uhr

Die Zwei von der Ladesäule – ein E-Auto-Podcast von Susanne Tappe und Nicolas Lieven

Noch in diesem Jahr sollen Elektroautos den Durchbruch schaffen. Ab nächstem Jahr gelten strengere CO2-Grenzwerte in der EU. Die Corona-Pandemie hat daran bislang nichts geändert. Die Autokonzerne müssen nun deutlich mehr E-Autos verkaufen, andernfalls drohen empfindliche Strafen. Aber: Sind E-Autos wirklich schon massentauglich? Und können die deutschen Hersteller mithalten mit Konkurrenten wie Tesla? Susanne Tappe und Nicolas Lieven haben sich auf die Suche nach Antworten gemacht. Im Februar sind sie im Elektroauto durch Deutschland gefahren und haben den Praxistest gemacht - und zwar nicht im Luxuswagen, sondern in einem Mittelklasse-Auto.

Von Hamburg ging es nach Braunschweig und Salzgitter, von dort weiter nach Grünheide, dann ins Erzgebirge, in den Bayerischen Wald, und wieder hoch bis an die dänische Grenze. Auf ihrer Reise trafen die beiden auf Nerds, Enthusiasten und Glücksritter - aber auch auf Skeptiker.