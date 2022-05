Sendung: Wirtschaft | 30.05.2022 | 05:37 Uhr | von Arne Schulz

5 Min | Verfügbar bis 30.05.2023

In drei von vier Häusern in Deutschland stehen im Moment noch Öl- oder Gasheizungen. Das verursacht nicht nur viel CO2, es trägt auch zu unserer Abhängigkeit von russischer Energie bei. Die Bundesregierung hat deshalb eine Wärmepumpen-Offensive angekündigt. Sie will die Zahl der installierten Geräte bis 2030 in etwa verfünffachen. Doch die Umsetzung dieser ehrgeizigen Pläne wird nicht leicht, wie Arne Schulz am Beispiel Schleswig erzählt: