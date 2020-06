Die Lage am Quarantäne-Hochhaus in Göttingen

NDR Info - Infoprogramm - 22.06.2020 07:38 Uhr Autor/in: Wiethoff, Bärbel

Am Wochenende ist die Situation an einem unter Quarantäne stehenden Hochhaus in Göttingen eskaliert. Acht Polizisten wurden verletzt. Die Stadt setzt nun verstärkt auf Informationen.