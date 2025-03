Die ARD Infonacht im Dialog: Wir wollen Sie besser kennenlernen! Sendedatum: 01.04.2025 22:00 Uhr In diesem Jahr feiert die ARD ihren 75. Geburtstag. Zu Beginn der Jubiläumswoche wird die Infonacht vom 1. auf den 2. April zur Nacht der Hörerinnen und Hörer. Wir sprechen über ihre Wünsche und Anregungen. Und Sie können uns auch jetzt schon schreiben, direkt über das Formular auf dieser Seite.

Aktuell, informativ und hintergründig - das ist die ARD Infonacht. Wir wissen viel über das politische Geschehen in Deutschland und der Welt. Aber wir wissen noch nicht viel über Sie, die Hörerinnen und Hörer unseres Nachtprogramms, die gemeinsam mit uns wach sind, während andere schlafen. Das wollen wir ändern! Wir wollen mehr über Sie erfahren: Wo hören Sie uns - Zuhause, bei der Arbeit oder unterwegs? Was gefällt Ihnen an der ARD-Infonacht? Welche Themen interessieren Sie? Und gibt es auch etwas, das Ihnen fehlt?

Schreiben Sie uns, wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen:

