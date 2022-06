Stand: 20.06.2022 19:12 Uhr Deutschland und Frankreich sehen Ukraine als EU-Kandidat

Deutschland und Frankreich haben beim EU-Außenministertreffen in Luxemburg an die anderen Länder appelliert, der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten zu geben. Bundesaußenministerin Baerbock sagte, die Ukraine nicht einzuladen wäre eine fatale Entscheidung. Ihre französische Kollegin Colonna sprach von einer historischen Entscheidung. Die Außenminister der Europäischen Union beraten über den Vorschlag der EU-Kommission, der Ukraine und auch dem Nachbarland Moldau den Kandidatenstatus zu verleihen. Die Entscheidung dürfte auf dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel fallen.

Erstmals in Deutschland Immobilien von Russen beschlagnahmt

In Deutschland sind zum ersten Mal auf Grundlage der Sanktionen gegen Russland Immobilien beschlagnahmt worden. Nach Angaben der Münchner Staatsanwaltschaft handelt es sich um drei Privatwohnungen in der bayerischen Landeshauptstadt sowie das Konto für die Mietzahlungen. Betroffen sind demnach ein namentlich nicht genanntes Mitglied der russischen Staatsduma und dessen in München gemeldete Ehefrau. Laut Staatsanwaltschaft ist es das erste Mal, dass aufgrund der Sanktionen nicht nur Vermögenswerte eingefroren, sondern Immobilien tatsächlich beschlagnahmt wurden. Der Schritt sei durch einen heute vollzogenen Eintrag im Grundbuch wirksam geworden. Die Mieter der Wohnungen dürften dort wohnen bleiben, ihre Mieten von zusammen rund 3.500 Euro pro Monat müssten sie nun aber an das Amtsgericht München an Stelle der Besitzer zahlen.