Der Sommer kehrt nochmal zurück von Merle von Kuczkowski

Der Sommer kehrt noch einmal mit Kraft nach Norddeutschland zurück. Mehr als 30 Grad warm soll es werden. Allerdings erst nach dem Wochenende.

Stürmische Böen bringen warme Luft

"Am Sonnabend und Sonntag bestimmen noch Tiefdruckausläufer das Wetter im Norden", erklärt Franka Nawrath, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst. Und die sollen einen Mix aus Sonne und Wolken und um die 20 Grad bringen. Auf den nordfriesischen Inseln könne es zudem Schauer geben.

"Am Sonntag frischt der Wind dann auf, bringt Schleswig-Holstein zum Teil stürmische Böen, aber dem Norden auch die warme Luft", so die Meteorologin. Dann sind für Hamburg, Oldenburg und Schwerin Höchstwerte von 23 Grad, für Südniedersachsen schon 26 Grad prognostiziert.

Dienstag wird der wärmste Tag

Die warme Luft kommt mit Azorenhoch "Leiki" aus Spanien und Portugal zu uns und beschert Norddeutschland am Montag schönstes Mittelmeer-Wetter mit 28 Grad in Hamburg und 30 Grad in Göttingen. "Der wärmste Tag wird dann der Dienstag mit 24 Grad auf Sylt, 30 Grad in Hannover und sogar noch ein, zwei Grad mehr in Südniedersachsen", sagt Franka Nawrath voraus.

Am Mittwoch soll sich das Sommerwetter noch halten, erst ab Donnerstag wird es wieder kühler. "Ob es dann einen Wetterumschwung gibt, oder freundlich bleibt, steht noch nicht fest." Auch, ob dies die letzten Sommertage des Jahres werden, mag die Meteorologin noch nicht voraussagen. "Auf jeden Fall sollten die Norddeutschen die Sonne genießen", so ihr Tipp.

