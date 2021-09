Deutsche Bahn scheitert vor Gericht - Lokführer-Streik geht weiter Stand: 02.09.2021 21:32 Uhr Der Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn kann vorerst weitergehen. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte am Donnerstagabend eine Einstweilige Verfügung ab, mit der die Bahn den Arbeitskampf stoppen wollte.

Es könne im Eilverfahren "nicht mit hinreichender Sicherheit" festgestellt werden, dass mit dem Streik "unzulässige tarifpolitische Ziele verfolgt werden", sagte eine Gerichtssprecherin zur Begründung. Zuvor war der Versuch des Vorsitzenden Richters Volker Schulze gescheitert, mit einem Vergleich beide Seiten im Tarifkonflikt an den Verhandlungstisch zurückzuholen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte es erneut abgelehnt, in Gespräche einzutreten, bevor nicht ihre sämtlichen Forderungen aus dem Mai erfüllt würden. Gegen die Entscheidung des Gerichts ist Berufung beim Landesarbeitsgericht Frankfurt möglich. Dort würde dann voraussichtlich am Freitag verhandelt. Noch ist unklar, ob die Bahn in Berufung geht.

Ausstand soll bis Dienstag dauern

Seit Mittwochnachmittag wird der Güterverkehr bestreikt. Seit Donnerstag früh ist auch der Personenverkehr betroffen. Das Ende der Aktionen hat die Gewerkschaft erst für den kommenden Dienstagmorgen angekündigt.

Der Bahnverkehr wird auch in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wohl mehr als fünf Tage lang erheblich eingeschränkt sein. Offenbar haben sich die meisten Pendler und Reisende aber auf den Streik eingestellt. So war am Hauptbahnhof Hannover die Situation bis zum Mittag weitgehend entspannt - an den Schaltern bildeten sich keine längeren Schlangen als gewöhnlich. "Der Ersatzfahrplan läuft stabil", hieß es auch von einem Bahnsprecher in Mecklenburg-Vorpommern.

Bahn legt GDL neues Angebot vor

Kurz nach Beginn der dritten Streikrunde im Güterverkehr hatte die Bahn am späten Mittwochnachmittag ein neues Angebot vorgelegt. Es beinhalte eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro und eine Laufzeit des Tarifvertrags von 36 Monaten, hieß es aus Bahnkreisen. Das Angebot sei der GDL schriftlich unterbreitet worden. Eine Corona-Prämie von 600 Euro gehört zu den wichtigsten Forderungen der Gewerkschaft. Bei der Laufzeit will die GDL indes nicht über 28 Monate hinausgehen. Außerdem soll die erste Tarifstufe von 1,7 Prozent bereits für das laufende Jahr ausgezahlt werden.

GDL-Chef Weselsky: "Der Streik geht weiter"

Trotz des verbesserten Angebots der Bahn wird weiter gestreikt. Das bestätigte GDL-Chef Claus Weselsky im ARD-"Morgenmagazin", nachdem die GDL das Angebot geprüft hatte. "Die schlechte Nachricht für die Bahn-Kunden: Der Streik geht weiter", sagte Weselsky. "Dieses Angebot kann kein Mensch und vor allem keine Gewerkschaft auf dieser Welt annehmen." Der Konzern verlangt aus Sicht des GDL-Vorsitzenden, den Geltungsbereich des Tarifvertrages zu beschränken, so dass er für neue Mitglieder nicht zur Anwendung kommt.

"Die Zielsetzung des Bahnvorstandes ist die Existenzvernichtung der GDL", sagte Weselsky. Auch inhaltlich sei das Angebot nicht annehmbar. So enthalte es eine Nullrunde für dieses Jahr.

Bahn vermutet politische und juristische Ziele

Die Bahn vermutet hinter dem Fünf-Tage-Streik der GDL politische und juristische Zielsetzungen, die in einem Tarifvertrag nicht regelbar seien. Auch im November 2014 hatte die Bahn gegen laufende Streiks der GDL in der damaligen Tarifrunde geklagt. Damals argumentierte die Bahn, dass der Arbeitskampf unverhältnismäßig hohen Schaden anrichte - vergeblich.

Das neuerliche juristische Vorgehen der Bahn begründete Personalvorstand Marin Seiler so: "Das Streikrecht ist ein hohes Gut. Allerdings sind Streiks nur dann zulässig, wenn sie sich im Rahmen des geltenden Rechts bewegen. Das ist nach unserer Auffassung bei den Streiks der GDL nicht der Fall."

Weitere Informationen Ist mein Zug pünktlich? Informationen zu Zugverspätungen und Zugausfällen im Norden im NDR Text. mehr

Fahrgastverband Pro Bahn fordert Abbruch des Streiks

Der Bundesvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Detlef Neuß, kritisierte die GDL für die Fortsetzung des Streiks. "Das ist das größtmögliche Chaos", sagte Neuß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Fahrgäste hängen in der Luft und wissen nicht, worauf sie sich in den nächsten Tagen einstellen müssen." Neuß forderte, die GDL solle den Streik "jetzt sofort abbrechen und verhandeln". Für die Fahrgäste sei die Fortsetzung des Streiks nicht mehr vermittelbar.

Tickets können flexibel genutzt werden

Im Vorfeld des Streiks hatte die Bahn dazu geraten, nicht nötige Fahrten zu verschieben. Sie will während der Streiktage aber im Fernverkehr wieder rund ein Viertel der Züge des normalen Fahrplans anbieten. Im Regional- und S-Bahnverkehr peilt das Unternehmen ein Angebot von etwa 40 Prozent an. Seit Beginn des Streiks gilt nun wieder ein Ersatzfahrplan.

Es gelten außerdem erweiterte Kulanzregeln: So können gebuchte Fahrkarten im Fernverkehr bis zum 17. September genutzt werden, die Zugbindung bei Sparpreisen ist aufgehoben. Alternativ können Fahrkarten kostenfrei erstattet werden. Vor Fahrtantritt sollten sich Kunden über die geplante Verbindung informieren, beispielsweise auf der Internetseite der Deutschen Bahn. Erneut richtete die Bahn auch die kostenlose Fahrgast-Hotline unter der 08000 99 66 33 ein.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 02.09.2021 | 10:00 Uhr