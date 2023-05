Deutsche Bahn: Ein Drittel der Fernzüge fällt heute aus Stand: 15.05.2023 00:00 Uhr Nach Absage des Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sollen bei der Deutschen Bahn (DB) heute zwei Drittel der geplanten Fernverkehrszüge fahren, zahlreiche Verbindungen werden allerdings ausfallen. Ab Dienstag sollen dann alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sein, wie die Bahn am Sonntag mitteilte.

Der ursprünglich geplante, 50-stündige Warnstreik sollte am Sonntagabend beginnen. Am Samstagnachmittag setzte die EVG ihn jedoch aus, weil Gewerkschaft und Bahn vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main einen Vergleich erzielen konnten. Daraufhin musste der Bahnbetrieb innerhalb von 24 Stunden "von Runterfahren auf Hochfahren umorganisiert werden", erklärte die Bahn. Dazu würden seit Sonnabend bundesweit rund 50.000 Zugfahrten allein im Fern- und Nahverkehr sowie die dazugehörigen Schicht- und Einsatzpläne wieder neu geplant. Außerdem müssten Fahrzeuge neu disponiert und teilweise an neue Abfahrtsorte gebracht werden.

Zugbindung fällt bis Dienstag weg

Um den Passagieren entgegenzukommen, hat die Bahn die Zugbindung für Fahrten zwischen Sonntag und Dienstag aufgehoben. Sollten für heute oder morgen gebuchte Züge komplett ausfallen, gelten zudem die üblichen Fahrgastrechte - diese erlauben unter anderem, die Fahrt später nachzuholen. Bis zum 11. Mai gebuchte Fahrkarten des Fernverkehrs für die Reisetage 14. bis 16. Mai können sich Kundinnen und Kunden auch erstatten lassen. Die Himmelfahrtswoche zählt in jedem Jahr zu einer der reisestärksten Wochen des Jahres, wie die DB betonte.

Die Bahn empfahl allen Reisenden, am Mittwoch oder Donnerstag nur Zugfahrten anzutreten, für die noch Sitzplatzreservierungen verfügbar sind. Besonders am Knotenpunkt Hannover, wo die meisten ICE zusammenlaufen, wird es den Angaben zufolge zu deutlichen Engpässen kommen. Die Nordwestbahn, die auf die Schieneninfrastruktur der Deutschen Bahn angewiesen ist, setzt nach eigenen Angaben darauf, nach dem abgewendeten Bahnstreik alle Fahrten wie gewohnt durchführen zu können. Bahnreisende sollten sich rechtzeitig vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage informieren.

Links Aktuelle Informationen der Deutschen Bahn

Einschränkungen auch im Regional- und Güterverkehr

Ebenso sei im Güterverkehr heute und morgen noch mit Einschränkungen zu rechnen. Auch im DB-Regionalverkehr werde es Zugausfälle geben. Dies dürfte auch für Reisende gelten, die mit Bahn-Konkurrenten unterwegs sein wollten. Denn die EVG stoppte ihren Arbeitskampf vorerst nur bei der Deutschen Bahn und bestreikt weiterhin rund 50 Konkurrenten des Unternehmens, mit denen sie seit Ende Februar über neue Tarifverträge verhandelt. Aus Sicht der Gewerkschaft kommen die meisten dieser Gespräche nicht entscheidend voran. Lediglich der Arbeitskampf bei der Bahn wurde abgesagt.

Die Nordbahn teilte mit, es bleibe heute bei einem Busersatzverkehr auf den Linien Pinneberg - Elmshorn - Wrist, Büsum - Heide Neumünster und Neumünster - Bad Segeberg - Bad Oldesloe. Erixx Holstein will sich auf den Linien zwischen Kiel, Lübeck und Lüneburg um den normalen Fahrplan bemühen. Mit Einschränkungen müsse aber gerechnet werden, hieß es. Bei der Norddeutschen Eisenbahn Niebüll sind nach Angaben des Unternehmens Einschränkungen auf den Strecken Niebüll - Dagebüll und Niebüll - Tondern (Dänemark) wahrscheinlich. Der Regionalverkehr in Mecklenburg-Vorpommern soll nach Auskunft der Bahn weitgehend planmäßig verkehren.

Nach Vergleich: Verhandlungen gehen weiter

Die zuständige Richterin am Frankfurter Arbeitsgericht hatte laut ARD-Informationen am Sonnabend in der mündlichen Verhandlung zwischen EVG und Deutscher Bahn einen Vergleich vorgeschlagen und mehrfach angedeutet, sie habe Zweifel an der Rechmäßigkeit des Streiks. Die EVG laufe Gefahr, vor Gericht zu unterliegen, wenn sie dem Vergleich nicht zustimme.

"Der Gang der Deutschen Bahn vor das Arbeitsgericht hat sich für alle gelohnt", ließ Bahn-Personalvorstand Martin Seiler schriftlich verlauten. Mit dem Vergleich verständigten sich beide Seiten der DB zufolge auch darauf, "nun zügig und konstruktiv zu verhandeln, mit dem Ziel eines baldigen Abschlusses". Die EVG erklärte, dass die Mindestlohn-Thematik die Voraussetzung für alle weiteren Verhandlungsthemen darstelle. "Der Arbeitgeber hat vor Gericht unmissverständlich erklärt, dass er unsere Forderungen zum Mindestlohn erfüllt", erklärte ein EVG-Sprecher. Sollte der Arbeitgeber "wortbrüchig werden, werden wir erneut zu einem Streik aufrufen".

AUDIO: Warnstreik abgesagt: Bahn und EVG stimmen Vergleich zu (3 Min) Warnstreik abgesagt: Bahn und EVG stimmen Vergleich zu (3 Min)

Mindestlohn wird festgeschrieben

Der Vergleich sieht vor, dass in den Tarifverträgen der Bahn der Mindestlohn von 12 Euro festgeschrieben wird und alle Tariferhöhungen voll darauf angerechnet werden. Das soll auch für Beschäftigte gelten, die etwas mehr als den Mindestlohn erhalten. Damit steht den eigentlichen Tarifverhandlungen zwischen der Bahn und der EVG nichts mehr im Weg, die Ende Mai in Fulda stattfinden sollen. Die Gewerkschaft fordert mindestens 650 Euro mehr pro Monat - die Bahn hat bislang einen Inflationsausgleich in Höhe von 2.850 Euro und Lohnerhöhungen im kommenden Jahr von 8 bis 10 Prozent geboten.

Etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen den Mindestlohn bislang nur über Zulagen. Insgesamt verhandelt die EVG für 180.000 Beschäftigte bei der DB und für 50.000 bei weiteren Bahn-Unternehmen.

Weitere Informationen Streik: Was Bahnkunden wissen müssen Der geplante 50-Stunden-Warnstreik bei der Bahn ist abgesagt worden, dennoch sind Ausfälle und Verspätungen möglich. Welche Rechte haben Bahnkunden? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 14.05.2023 | 22:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr