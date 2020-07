Der harte Kampf für Rechte von Schlachthofbeschäftigten Sendung: NDR Info | 02.07.2020 | 14:00 Uhr 3 min | Verfügbar bis 09.07.2020

In Schlachthöfen arbeiten die Menschen dicht an dicht - und viele wohnen in beengten Verhältnissen. Eine Frau aus Niedersachsen kämpft deshalb für ihre Rechte.