Der Norden nimmt Corona-Patienten aus dem Osten auf Stand: 25.11.2021 11:39 Uhr Acht Corona-Patienten aus Bundesländern im Osten Deutschlands werden in niedersächsische Kliniken verlegt. Während im Osten die Kliniken überlastet sind, haben Krankenhäuser im Norden noch Kapazitäten.

Die Aufnahme erfolgt im Rahmen des Kleeblatt-Systems, das Bund und Länder bereits zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 ausgearbeitet hatten. Demnach ist Deutschland in fünf Bereiche, sogenannte Kleeblätter, eingeteilt. Niedersachsen bildet zusammen mit Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern das Kleeblatt Nord. Über das Kleeblatt-System sollen Kranke im Notfall unkompliziert in weniger belastete Krankenhäuser verlegt werden können. Der Auslöser für die erstmals in der vierten Corona-Welle anstehenden Verlegungen ist, dass Kliniken im Osten und im Süden Deutschlands eine Überlastung droht - sie meldeten am Dienstag "Planungsstufe rot".

Niedersachsen koordiniert Aufnahmen fürs Kleeblatt-Nord

"Wir unterstützen die besonders stark von der Pandemie betroffenen Bundesländer mit unseren Intensivbettenkapazitäten", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). Das niedersächsische Innenministerium koordiniert die Patienten-Aufnahme für das Kleeblatt Nord. Nach Angaben aus dem Ministerium sollen die acht Corona-Patienten aus Ostdeutschland mit Rettungswagen oder Hubschraubern in niedersächsische Krankenhäuser gebracht werden. Zuvor war von zehn Patienten die Rede. Die Zahlen könnten sich täglich ändern, hieß es aus dem Ministerium. Wann die Patienten eintreffen und in welchen Kliniken oder Städten wollte das Ministerium nicht sagen.

Kleeblatt Nord stellt weitere Aufnahmen in Aussicht

Patienten-Verlegungen in andere norddeutsche Bundesländer sind aktuell nicht geplant. Aber das Kleeblatt Nord hat weitere Aufnahmen in Aussicht gestellt. Zum aktuellen Unterstützungsbedarf gebe es tägliche Telefonkonferenzen aller Beteiligten, hieß es aus dem niedersächsischen Innenministerium. Die ersten acht Patienten, die nach Niedersachsen verlegt werden, kommen aus dem Kleeblatt Ost, das aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin besteht. Die weiteren Kleeblätter sind Nordrhein-Westfalen als Kleeblatt West und Bayern als Kleeblatt Süd. Das Kleeblatt Südwest besteht aus Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen.

Krankenhäuser warnen vor Personalproblemen

Unterdessen fürchten die Kliniken in Niedersachsen in der sich zuspitzenden Corona-Lage Personalprobleme. "Die personelle Situation in vielen Krankenhäusern ist bereits jetzt angespannt", hieß es von der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft. Weil Pflegekräfte fehlten, könnten Intensivkapazitäten vielfach nicht in vollem Umfang betrieben werden. Aufgrund derrasant steigenden Infektionszahlen müssten die Krankenhäuser in absehbarer Zeit geplante Eingriffe verschieben, damit genug Personal für die Versorgung von Corona-Patienten vorhanden sei. Den Kliniken drohe dadurch erneut wirtschaftlicher Schaden. Notwendig sei ein Rettungsschirm, um die fehlenden Einnahmen in diesem und auch im kommenden Jahr zu ersetzen, forderte der Verband. Auch müssten die Bürokratie- und Dokumentationsanforderungen während der vierten Corona-Welle auf ein Mindestmaß reduziert werden, um das Pflegepersonal zu entlasten.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.11.2021 | 14:00 Uhr