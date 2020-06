Der Lauf der "Löwen" in Richtung Aufstieg

NDR Info - 23.06.2020 09:50 Uhr Autor/in: Martin Roschitz

Eintracht Braunschweig liegt auf Zweitligakurs. Seit dem Re-Start sind die "Löwen" ungeschlagen. Nun stehen zwie Auswärtsspiele in Sachsen an, in denen sie ihren Aufstiegsplatz verteidigen wollen.