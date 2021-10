Der Klimawandel und der Norden: Kommt es wirklich auf mich an? Sendedatum: 01.11.2021 17:00 Uhr Ist es richtig, die Zukunft unseres Planeten der großen Politik zu überlassen? Oder bin ich selbst gefragt, mit meinem Verhalten etwas für den Klimaschutz zu tun? Diesen Fragen geht NDR Info in einem rund 20-minütigen Talk nach - mit spannenden Gästen. Zu sehen am Montag um 17 Uhr im Livestream hier auf ndr.de und bei Facebook.

In Glasgow startet die mit Spannung erwartete UN-Klimakonferenz. Innerhalb von zwei Wochen wollen Politiker und Politikerinnen aus aller Welt einen Weg finden, um die Folgen des Klimawandels abzumildern. Die Hoffnungen vieler Menschen - auch in Norddeutschland - sind groß, dass es am Ende einen konkreten Fahrplan für den Weg hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft gibt. Aber das ist längst nicht sicher.

Was kann jeder Einzelne im Alltag tun?

Kommt es bei der Klimakrise überhaupt auf die große Politik an? Oder eher auf jeden Einzelnen und jede Einzelne? Wie kann ich mit meinem Verhalten am besten zum Klimaschutz beitragen? Welches sind die besten Tipps? Darum geht's am Montag, 1. November um 17 Uhr im Video-Livestream von NDR Info - zu sehen hier auf ndr.de und auf der Facebook-Seite von NDR Info.

Zu Gast: Emilia Fester und Michael Bilharz

Zugeschaltet ist die Grünen-Politikerin Emilia Fester aus Hamburg, die mit 23 Jahren die jüngste Abgeordnete im neugewählten Bundestag ist. Zudem ist Michael Bilharz mit dabei. Er hat sich einen Namen als Experte für klimaneutrale Lebensstile gemacht und lebt selbst klimapositiv.

Selbstversuch mit der Familie

Auch die NDR Redakteurin Anna Marohn hat viel zu erzählen. Die Hamburgerin hat nach einem Weg gesucht, mit Mann und Kleinkind möglichst klimaverträglich zu leben. Worauf sollte ich beim Essen verzichten, um meinen CO2-Fußabdruck zu verbessern? Ist es okay, ein eigenes Auto zu haben? Wie kann ich ohne schlechtes Gewissen reisen? Aus dem Selbstversuch hat Anna Marohn den Film "Mein Fußabdruck, das Klima und ich" gemacht, der in der Arte Mediathek zu sehen ist. Im Livestream erzählt sie von ihren Erfahrungen - und gibt Tipps für den Alltag.

