Der Fall Schulze - seit fünf Jahren ungelöst

Eine ganze Familie verschwindet in Drage - eine Woche später wird der Vater tot aufgefunden. Ermittler Düker erinnert sich an diesen ungelösten Fall, in dem Mutter und Tochter nie gefunden wurden.