De Masi über Cum-Ex-Skandal: "Scholz hat etwas zu verbergen"

Sendung: Interview | 19.08.2022 | 06:25 Uhr | von Liane Koßmann

6 Min | Verfügbar bis 26.08.2022

In Hamburg befragt der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum sogenannten Cum-Ex-Skandal erneut Bundeskanzler Scholz als Zeugen. Der Bürgerschaftsausschuss geht der Frage nach, ob beim Verzicht der Hamburger Finanzbehörde auf eine Steuerrückforderung an die Warburg-Bank politische Einflussnahme im Spiel war. Scholz war zum fraglichen Zeitpunkt im Jahr 2016 Hamburgs Erster Bürgermeister. Er hatte bei seiner ersten Befragung im April 2021 Treffen mit Spitzenmanagern der Bank eingeräumt, aber angegeben, sich an Gesprächsinhalte nicht mehr erinnern zu können.

Fabio de Masi war bis 2021 Abgeordneter und finanzpolitischer Sprecher für die Linke im Bundestag. Dort initiierte er Befragungen des damaligen Bundesfinanzministers Olaf Scholz zum Cum-Ex-Skandal in Hamburg. Er äußert sich im Interview dazu.