Dauerregen soll enden - morgen droht Ostsee-Sturmflut Stand: 03.01.2024 11:49 Uhr Bis zum späten Nachmittag hält der Regen vielerorts im Norden noch an. Für den Harz gilt noch eine Dauerregen-Warnung. Auch in Lübeck und Travemünde gibt es Hochwasser. Morgen wird es in Niedersachsen trockener. Dazu besteht an der Ostseeküste die Gefahr einer Sturmflut.

Bis zum späten Nachmittag hält der Regen in vielen Orten in Norddeutschland noch an. Dann wird es trocken. "Der Höhepunkt ist bereits vorüber, aber es kommen Schauer hinterher", sagt Mareike Pohling vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Im Harz, in den Kreisen Göttingen und Goslar, warnt der DWD noch bis morgen früh vor Dauerregen. Dort werden werden Niederschlagsmengen zwischen 60 und 80 Liter pro Quadratmeter erwartet. "All das Wasser führt dazu, dass einige Pegel nicht nur langsam weiter sinken, sondern stagnieren oder sogar ansteigen", sagt Wetterexperte Frank Böttcher. Das betreffe zum Beispiel die Leine, Aller und Oker.

Warnung vor Hochwasser für Lübeck und Travemünde

Auch Schleswig-Holstein hat zunehmend mit hohen Wasserständen zu kämpfen. Die Leitstelle Lübeck gab am Morgen eine amtliche Gefahreninformation heraus. Demnach besteht Hochwassergefahr für die Bereiche Lübecker Innenstadt (Obertrave und Untertrave) und Travemünde. Gemäß Vorhersage war der Höchststand von 1,05 Meter über Normalnull gegen 11 Uhr erreicht. Anwohner sind aufgefordert, nicht durch überflutete Straßen zu fahren.

In Niedersachsen morgen meist trocken

Morgen können die Helfer und Einsatzkräfte in den Hochwassergebieten in Niedersachsen immerhin im Trockenen arbeiten. Weite Teile Niedersachsen würden morgen trocken bleiben, auch in Schleswig-Holstein werde nur wenig Niederschlag erwartet, so Pohling vom DWD. Dieser könne in Ostholstein sogar als Schnee runterkommen. Am Freitag erwarten die Meteorologen ein neues Tief, das aus Südwest-Niedersachsen nach Nordosten zieht. "An der Ems und an der Nordsee könnten dann bis zu 20 Liter Wasser auf den Quadratmeter fallen", so DWD-Meteorologin Annett Püschel. Laut Innenministerium in Hannover bleibt die Hochwasserlage in einigen Regionen in Niedersachsen weiterhin kritisch.

Sturm an der Nordsee, Sturmflut an der Ostsee

An der Nordseeküste ist es derzeit stürmisch. "Vor allem die Ostfriesischen Inseln und Helgoland sind betroffen", sagte DWD-Meteorologin Annett Püschel. Auch im Hochwassergebiet ist die Sorge vor starkem Wind groß: Bäume könnten an den durchweichten Deichen entwurzeln und Löcher in die Deiche reißen. Unter anderem in Celle und Oldenburg waren in den vergangenen Tagen aus diesem Grund Bäume gefällt worden.

An der Ostseeküste müssen sich die Menschen laut Prognose des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) auf eine neue Sturmflut am Donnerstag einstellen. Allerdings wird diese wohl deutlich schwächer ausfallen als die Sturmflut im Oktober 2023. Nachdem zunächst schon für heute eine Sturmflut mit Wasserständen von bis zu 1,20 Meter über dem mittleren Wasserstand vorausgesagt worden war, sollen die Werte an der deutschen Ostseeküste im Tagesverlauf auf 60 bis 90 Zentimeter über Normal sinken. Für morgen Nachmittag bis Abend erwartet das Amt in der Kieler Bucht und westlich von Rügen nun Stände bis zu 1,10 Meter über normal, in der Lübecker bis zu 1,20 Meter. Östlich von Rügen erreicht der Wasserstand etwa einen Meter über dem Normalwert.

Im vergangenen Oktober hatte die schwere Sturmflut, die Millionenschäden an der Ostseeküste verursachte, in Flensburg einen Rekordwert von 2,27 Meter über Normal erreicht.

Ab Sonntag könnte es trockener werden - und kälter

Und wann hört der Regen auf? Mit Glück setze sich ab Sonntag oder Montag Hochdruckeinfluss durch und es werde damit trockener und auch kälter. "Dann könnten die Tagestemperaturen um den Gefrierpunkt liegen, nachts könnten sie bei minus 5, minus 6 Grad liegen", meint Püschel. Erst einmal bleibe es aber bei den Warmluftmassen, die vom Atlantik viel Nässe bringen.

