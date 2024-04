Das Wetter im Norden: Heute sommerlich, morgen warmer Regen Stand: 06.04.2024 07:22 Uhr Die Menschen im Norden dürfen sich am Wochenende auf sommerliche Temperaturen und viel Sonne einstellen. Temperaturen bis 26 Grad sind heute möglich. Morgen aber ziehen dann schon wieder Regenwolken auf.

"Wir bekommen eine Wetterlage, die so gar nicht in die Jahreszeit passen möchte", prognostiziert NDR-Wetterexperte Frank Böttcher. Ein extrem breiter Warmluftstrom komme von Afrika über Spanien und Frankreich zu uns und erreiche sogar Südskandinavien. Diese Luft sorgt für Temperaturen, die zehn Grad über dem liegen, was Anfang April normalerweise üblich ist. Zugleich weht der Nordafrika-Wind wie schon zu Ostern laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Sahara-Staub in den Norden.

In Südniedersachsen wird es besonders warm

Heute sind Temperaturen von um die 25 Grad Celsius zu erwarten. "Im südlichen Niedersachsen kann es bis zu 26 Grad warm werden", sagt Böttcher voraus. Überhaupt sei in den südlichen und westlichen Teilen Niedersachsen mit den höchsten Temperaturen zu rechnen. An der Nord- und Ostseeküste sowie auf den Inseln werden nach DWD-Angaben mit maximal 20 Grad die niedrigsten Temperaturen erwartet.

"Es wird überall schön sonnig sein und es wird keinen Regen geben." Und selbst am Abend bleibe es mit 20 Grad angenehm mild. "Man kann das gute Wetter also einfach mal im Freien genießen, auch weil es noch keine Mücken gibt", sagt Frank Böttcher. Die durch den Sahara-Staub verursachten Schleierwolken zeigen sich dann laut DWD voraussichtlich erst in der Nacht.

"Einige Regentropfen" am Sonntag

Morgen zeigt sich die Sonne etwas seltener. Im Osten des Landes sei es zunächst noch recht freundlich, dann bringe "ein Tiefausläufer von West nach Ost" Wolken und einige Regentropfen, so ein DWD-Sprecher. Dennoch werde es mit rund 24 Grad in Richtung Braunschweig und Göttingen und rund 21 Grad im restlichen Binnenland verbreitet warm. Zum Wochenstart wird es voraussichtlich wieder wechselhaft und kühler mit Wolken und Schauern bei ungefähr 18 Grad.

