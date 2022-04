Dämpfer zu Ostern: Kirchenmitglieder nur noch Minderheit Stand: 15.04.2022 06:00 Uhr Es ist eine unerfreuliche Nachricht, mit der sich die beiden großen Kirchen in Deutschland kurz vor dem höchsten Feiertag des Christentums auseinandersetzen müssen: In Deutschland haben die beiden großen christlichen Kirchen keine Mehrheit mehr in der Bevölkerung.

von Anina Pommerenke

Einer Studie der Forschungsgruppe Weltanschauung Deutschland zufolge, sind in diesem Frühjahr erstmals weniger als 50 Prozent der Deutschen Mitglied in der katholischen oder evangelischen Kirche. Sozialwissenschaftler Carsten Frerk spricht gar von einer historischen Zäsur: "Im Ganzen gesehen ist es seit Jahrhunderten das erste Mal in Deutschland nicht mehr 'normal', Kirchenmitglied zu sein."

Lange Wartezeiten für Kirchenaustritte

Zum Vergleich: Noch 1990 bekannten sich mehr als 72 Prozent der deutschen Bevölkerung offiziel zu einer der beiden großen Kirchen. Die Abwärtsentwicklung sei zwar schon seit längerem zu beobachten, habe aber in den vergangenen Jahren rasant zugenommen, erklärt Frerk. Nicht nur durch das Sterben der Kirchenmitglieder, sondern auch aufgrund zahlreicher Austritte. Mancherorts gibt es lange Wartezeiten bei den Ämtern, die sich um die Kirchenaustritte kümmern. Genaue Zahlen dazu werden die Kirchen allerdings erst im Sommer veröffentlichen.

Landeskirche Hannover setzt auf viele Taufen

Pastor Benjamin Simon-Hinkelmann, Sprecher der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, will das Ergebnis der Studie dennoch nicht unkommentiert stehen lassen. Er verweist darauf, dass die humanistische und religionskritische Giordano-Bruno-Stiftung daran beteiligt war. Auf Niedersachsen treffe die Aussage der Studie jedenfalls nicht zu, sagt er dem NDR. Seinen Informationen zufolge seien dort noch etwa 56 Prozent der Menschen Mitglied in einer der beiden Kirchen. Trotzdem habe man das Problem des Mitgliederschwunds identifiziert und unter anderem für dieses Jahr einen breit angelegten Zukunftsprozess gestartet. Dabei möchte die Landeskirche vor allem das Thema Taufe ins Visier nehmen. Denn in der Pandemie seien viele Termine ausgefallen.

Weitere Informationen Passionsmusik zu Ostern: Singen oder nicht singen? Zu Ostern sind wieder Aufführungen von Oratorien mit Chor vor Publikum möglich. Die letzten zwei Jahre haben aber Spuren hinterlassen. mehr

Analyse der Mitgliederzahlen steht noch aus

Aktuell kann Simon-Hinkelmann nur die Zahl der Gesamtmitglieder für Niedersachsen für das Jahr 2021 beziffern. Demnach waren 2,36 Millionen Niedersachsen Mitglied in der evangelischen Kirche. Das wären 58.043 Mitglieder weniger als noch im Vorjahr. Allerdings fehle noch die Analyse, wie viele der Menschen etwa verstorben und weggezogen sind oder getauft wurden. Somit ließen sich aus dieser Zahl noch keine konkreten Rückschlüsse - etwa ob es noch mehr Austritte als in den Vorjahren gegeben hat - ziehen.

Nordkirche verliert fast 55.000 Mitglieder in einem Jahr

Einzig die Nordkirche, die für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zuständig ist, hat bereits Anfang März eine Schätzung zur Mitgliederentwicklung veröffentlicht. Diese wird bis zum Sommer noch einmal genauer analysiert. Demnach hat die Nordkirche seit 2019 kontinuierlich Mitglieder verloren. Immerhin 54.475 weniger Menschen sind 2021 in den drei Bundesländern offiziell dem evangelischen Glauben zuzuordnen, als noch im Vorjahr. 32.551 davon sind aus der Kirche ausgetreten. Gleichzeitig freut sich Sprecher Michael Birgden darüber, dass die Zahl der Taufen nach dem Corona-Jahr zwar noch lange nicht wieder auf Vor-Pandemie-Niveau angekommen sei - aber immerhin wieder einen leichten Zuwachs verzeichne. Nach gerade mal gut 7.000 Taufen im Jahr 2020 waren es im vergangenen Jahr 10.264.

Erzbistum Hamburg reagiert bereits

Manfred Nielen, Sprecher des Erzbistums Hamburg, das für die Katholikinnen und Katholiken in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg zuständig ist, beobachtet, dass die Austrittsentwicklung in den Städten stärker ist als auf dem Land. Er betrachtet die Lage mit Sorge: "Aber wir fangen nicht erst heute an, etwas in unserem Verhalten zu ändern." Der Bischof habe angefangen, persönliche Briefe an die Mitglieder zu schreiben. Daraufhin habe es sehr viele Reaktionen gegeben - positive wie negative. "Viele haben das genutzt, um mitzuteilen, was sie der Kirche schon immer mal sagen wollten."

Dämpfer zum Start der österlichen Freudenzeit

Auch in den Sozialen Medien sei das Bistum Hamburg schon aktiv und versuche, die Türen der Kirchen bewusst offen zu halten und zum Austausch einzuladen, fährt Nielen fort. Er räumt gleichzeitig ein, dass die Corona-Pandemie die Kirchen vor eine besondere Herausforderung gestellt habe, weil viele Begegnungen nicht wie gewohnt stattfinden konnten. Trotzdem müsse man realistisch bleiben und von weiter zurückgehenden Mitgliederzahlen in den Kirchen ausgehen. Für ihn konkret heiße es daher nun: Neue Wege zu finden, um auf die Menschen zuzugehen. Auch wenn die genauen Zahlen zur Mitgliederentwicklung in den Kirchen voraussichtlich erst Ende Juni veröffentlicht werden, ist die aktuelle Prognose doch ein ziemlich Dämpfer zum Start der österlichen Freudenzeit.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 14.04.2022 | 14:00 Uhr