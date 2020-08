Cum-Ex-Skandal: Bank in Hamburg durchsucht Sendung: NDR Info | 18.08.2020 | 16:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 25.08.2020

Die Varengold Bank soll bis 2016 an Cum-Ex und ähnlichen Geschäften beteiligt gewesen sein. Am Dienstagmorgen wurden die Büros am Hamburger Fischmarkt durchsucht.