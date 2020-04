Stand: 15.04.2020 13:19 Uhr

Coronavirus in Grafiken: Was sagen die Zahlen?

Seit dem Start der Corona-Pandemie sammeln Behörden Zahlen über bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2, das die schwere Erkrankung Covid-19 auslöst. NDR.de führt hier regelmäßig die neuesten norddeutschen Zahlen des bundeseigenen Robert Koch-Instituts (RKI) für Sie zusammen. Bei der Interpretation der Zahlen ist jedoch auch Vorsicht geboten:

Das RKI zählt labor-diagnostizierte Fälle. Die Ausbreitung von Sars-CoV-2 ist also aller Wahrscheinlichkeit nach größer als die bestätigten Infektionsfälle.

Wegen des Meldeverzugs tauchen neue Fälle meist Tage später in den Daten auf. Zum Teil werden Fälle, die Wochen zurückliegen, nachgemeldet. Die meisten nachgemeldeten Fälle verteilen sich auf die vergangenen drei bis vier Tage. Vorsicht ist vor allem an Wochenenden und Feiertagen geboten. Letztlich bedeutet das: Abflachende Infektionskurven können ein trügerisches Bild zeichnen.

Die Zählung der Todesfälle des RKI kann von der Zählung der Bundesländer abweichen, da Bundesländer wie Hamburg nur Fälle zählen, bei denen Covid-19 als Todesursache festgestellt wurde.

Schließlich kann eine veränderte Strategie beim Testen die Zahlen beeinflussen: Je mehr getestet wird, desto mehr Infizierte wird man finden.

Bestätigte Sars-Cov-2-Infektionen im Verlauf

Der erste Fall in Norddeutschland trat am 29. Februar 2020 auf - ein Arzt des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, der in Henzstedt-Ulzburg lebt. Nun gibt es in Norddeutschland keinen Landkreis, aus dem nicht mindestens ein Fall gemeldet wurde. Die Grafik zeigt den Verlauf der kumulierten (aufsummierten) labor-diagnostizierten Fälle in Norddeutschland. Die einzelnen Farben zeigen die fünf Nord-Bundesländer an. Per Mouseover oder Antippen (Smartphone) lassen sich die einzelnen Werte anzeigen.

Bestätigte Covid-19-Todesfälle

Das RKI vermeldete das erste Todesopfer in Norddeutschland am 9. März 2020 in Hamburg. So hat sich die Zahl der Todesopfer seitdem entwickelt:

Tägliche Neuinfektionen

Nur den täglich wachsenden Berg an summierten Corona-Infektionen zu betrachten, verzerrt das Bild. Denn je länger die Pandemie andauert, desto mehr Menschen sind auch wieder genesen. Einen besseren Überblick über den aktuellen Verlauf bieten deshalb die Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind - wie bereits beschrieben - die jeweils neuen Zahlen nicht komplett. Durch den Meldeverzug werden immer noch neue Fälle nachgemeldet. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Neue gemeldete Todesopfer

Jeden Tag meldet das RKI auch die Todesfälle. Wenn Patienten sterben, geschieht das in der Regel zwei bis vier Wochen nach dem Ausbruch der Infektion.

Verteilung der Coronavirus-Fälle auf die Landkreise

Die Karte zeigt die Corona-Infektionen und -Todesfälle auf Landkreisebene an. Die Größe der einzelnen Kreise stellt die Zahl der gemeldeten Infektionen dar. Die Einfärbung der Kreise verweist auf eine vergleichsweise hohe Zahl an Todesopfern pro 100.000 Einwohner: Je stärker die rote Färbung, desto höher ist die Sterberate. Die Karte enthält außerdem noch Daten der Landesministerien. Weitere Detail-Informationen lassen sich per Mouseover oder Antippen (Smartphone) abrufen.

Ähnliche Daten wie in der Karte oben finden Sie auch in dieser Tabelle. Aus Platzgründen sind nur zehn Einträge pro Tabellenblatt zugleich zu sehen. Sie können jedoch weiterblättern. In dem Suchfenster oben links können Sie außerdem nach Landkreisen suchen. Die Tabelle zeigt Landkreise (LK) und kreisfreie Städte (SK) und ist nach Todesfällen pro 100.000 Einwohnern sortiert. Mit einem Klick auf eine der Spaltenüberschriften können Sie die Sortierung ändern.

Fälle nach Alter und Geschlecht

Bei den Infektionen zeigt sich, dass vor allem Menschen mittleren und fortgeschritten Alters betroffen sind. Indem Sie auf den Namen eines jeweiligen Bundeslands tippen, können Sie sich die unterschiedlichen Verteilkurven anschauen.

Außerdem zeigt sich, dass das Geschlechterverhältnis bei den Infektionen nahezu ausgeglichen ist.

Anders sieht es bei den Todesopfern aus: Dort gibt es sowohl bei der Altersverteilung als auch bei der Geschlechterverteilung große Unterschiede.

Infektionen und Todesfälle pro 100.000 Einwohner

Die Landkreiskarte oben zeigt einen bekannten Effekt: Dort, wo viele Menschen wohnen, gibt es auch mehr Infektionen. Aber wie sieht die Zahl der Infektions- und Todesfälle aus, wenn man sie auf die Zahl der Einwohner umrechnet? Wissenschaftler sprechen vom sogenannten Inzidenz-Wert. Erst dieser Schritt ermöglicht einen Vergleich.

Auch die Todesopfer lassen sich auf die Bevölkerungszahl umrechnen. Dadurch wird auch hier eine bessere Vergleichbarkeit geschaffen.

Haben Sie Fragen und Anregungen? Schreiben Sie uns an data@ndr.de.

Weitere Informationen Warum sich Corona-Fallzahlen so stark unterscheiden Die Zahl der Corona-Erkrankten steigt täglich, allerdings veröffentlichen verschiedene Institute unterschiedliche Werte. Warum ist das so? Und welche Daten sind verlässlich? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 31.03.2020 | 21:45 Uhr