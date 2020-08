Corona im Norden: Neuinfektionen und Fallzahlen

Der 12. Juli 2020 markiert den bisher tiefsten Stand der Corona-Neuinfektionen in Norddeutschland seit dem Abflachen der ersten Welle: An jenem Sonntag lag der Durchschnittswert der vergangenen sieben Tage (7-Tage-Mittel) nur noch bei 19 gemeldeten Neuinfizierten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Doch dann stiegen die Infektionszahlen im Norden ein weiteres Mal an. Wie heftig ist dieser neue Anstieg von Neuerkrankungen? Zeichnet sich hier der Beginn der befürchteten zweiten Welle ab?

Corona-Pandemie: Verlauf mit Grafiken besser verstehen

Um die regionale Ausbreitung des Coronavirus einschätzen zu können, braucht es Daten. Selten waren Grafiken zum Verständnis eines Ereignisses - und seiner politischen Folgen - so wichtig wie heute. NDR.de führt hier regelmäßig die neuesten Zahlen des bundeseigenen Robert Koch-Instituts (RKI) für Norddeutschland zusammen - und führt Berechnungen durch, die dabei helfen, den Pandemie-Verlauf einzuordnen.

Die Prozentzahl im oberen Bild bietet dafür einen ersten Anhaltspunkt: Sie zeigt an, wie sich der 7-Tage-Mittelwert im Vergleich zur Vorwoche verändert hat. Ist der Wert positiv, liegt das jüngste 7-Tage-Mittel höher als das vom Vergleichstag in der Vorwoche. Ist der Wert negativ, deutet sich ein - zumindest temporärer - Rückgang der laborbestätigten Neuinfektionen an. Mehr zu unseren Berechnungen erfahren Sie in unserem FAQ.

Wie lässt sich eine neue Corona-Welle erkennen?

Das 7-Tage-Mittel erlaubt es, den Verzug in der Meldekette bei den täglichen Meldungen auszugleichen. Doch das funktioniert an den jüngsten Tagen nicht, denn die unvollständigen Daten würden sonst einen steten Rückgang der Pandemie suggerieren. Ein Mittel aus dem Werkzeugkoffer der Statistik hilft: Auf Grundlage der Tageswerte lässt sich eine Trendlinie ermitteln, um zumindest eine grobe Richtung zu erhalten, wie sich die Pandemie bis in die jüngste Gegenwart entwickelt hat. Was genau hinter der Trendlinie steckt, erfahren Sie hier.

Wie stark sind Hamburg, Niedersachsen, MV und SH betroffen?

Da in Niedersachsen deutlich mehr Menschen leben als etwa in Mecklenburg-Vorpommern, würde der direkte Vergleich der reinen Neuinfektions-Zahlen auf Ebene der Bundesländer einen falschen Eindruck vermitteln. Ein Vergleich ist allerdings möglich, wenn man die Anzahl der Neuerkrankungen beziehungsweise - für einen robusteren Wert - das 7-Tage-Mittel pro 100.000 Einwohner berechnet. Epidiemologen sprechen hierbei auch von der Inzidenz.

Auf dieser Daten-Basis zeigt sich, dass sich das Coronavirus ab August 2020 vor allem in Hamburg ausgebreitet hat. Der erste Wellenberg aus dem Frühjahr 2020 dient zum Vergleich. Will man die aktuellen Unterschiede zwischen den Bundesländern besser sichtbar machen, lohnt es, die erste Welle auszublenden und den Fokus auf Erkrankungen ab Juli 2020 zu legen.

Verteilung der Coronavirus-Fälle auf die Landkreise

Der Corona-Ausbruch im Tönnies-Schlachthof im nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh hat gezeigt, wie schnell sich das Coronavirus lokal ausbreiten kann. Da solche neuen Infektionsherde immer wieder entstehen können, ist es wichtig, den Verlauf der Corona-Pandemie auf kleinerer Ebene im Blick zu behalten, etwa in den Landkreisen.

Die Karte zeigt die Corona-Neuinfektionen auf Landkreis-Ebene. Die Einfärbung visualisiert die Zahl der neuen laborbestätigten Infektionen pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage - in diesem Fall handelt es sich um die Summe der vergangenen sieben Tage, nicht den Mittelwert. Vor dem Hintergrund der Lockerungen der Corona-Maßnahmen hat diese Zahl enorm an Bedeutung gewonnen. Steigt dieser Wert über 50, können die Länder Einschränkungen veranlassen. Weitere Detail-Informationen lassen sich per Mouseover oder Antippen (Smartphone) abrufen.

Hintergrund FAQ: So führt der NDR seine Corona-Berechnungen durch Täglich liefert NDR Data Grafiken zum Verlauf der Corona-Pandemie in Norddeutschland. Hier finden sie Informationen, auf welcher Basis welcher Wert berechnet wird und wie die Daten zu verstehen sind. mehr

Wie stark breitet sich Corona in der Fläche aus?

Für die Gesundheitsämter ist es einfacher, einen großen örtlich begrenzten Infektionsausbruch einzudämmen, als mehrere kleine weit verstreute Infektionsherde zu bekämpfen. Ausbrüche, wie etwa die in zwei Göttinger Hochhäusern, treiben also kurzzeitig die Fallzahlen in die Höhe, sind aber mit Quarantäne-Maßnahmen leichter unter Kontrolle zu bringen. Sind hingegen viele Regionen betroffen, lassen sich Infektionsketten deutlich schwerer nachvollziehen und durch Quarantäne potenziell Infizierter unterbrechen. Epidemiologen warnen deshalb vor einer flächendeckenden Ausbreitung des Virus. Wie steht es dabei um Norddeutschland?

Im Norden gibt es 71 Kreise und kreisfreie Städte. Zählt man für jeden Tag aus, wie viele dieser Kreise in den vergangenen sieben Tagen Neuinfektion verzeichnet haben, zeigt sich, dass nach der ersten Welle rund die Hälfte der Kreise zwischenzeitig wieder "Corona-frei" war. Die Ausbreitung des Virus begrenzte sich zu dieser Zeit auf eine deutlich kleinere Fläche als beim zweiten Anstieg der Fallzahlen in Juli und August. Mitte August gibt es kaum noch Kreise im Norden, die sieben Tage lang frei von neuen Corona-Fällen geblieben sind.

Zeitliche Entwicklung der Corona-Pandemie in den Landkreisen

Auch der Blick auf einen einzelnen Landkreis kann dazu dienen, die Ausbreitung des Virus in Norddeutschland besser nachvollziehen zu können. So lassen sich etwa spontane Anstiege in den Infektionszahlen - wie bei den Corona-Ausbrüchen im Juni in zwei Göttinger Hochhäusern - sichtbar machen. Die folgende Grafik zeigt deshalb die kumulierten Infektionszahlen auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte.

Altersverteilung bei Infektionen: Erst die Alten, dann die Jungen

Beim Blick auf das Alter der gemeldeten Infizierten in Norddeutschland wird deutlich, dass zu Beginn der Pandemie eher Menschen im oder nahe des Rentenalters betroffen waren, während Jugendliche seltener positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Dieses Verhältnis hat sich im Verlauf der Pandemie gedreht.

Für diesen Wandel kommen wahrscheinlich mehrere Faktoren zusammen:



Ältere Menschen isolieren sich vermutlich stärker, da sie zur Risikogruppe gehören.

Berufstätige gehen wieder zur Arbeit, Jugendliche wieder zur Schule. Die Zahl der Kontakte steigt damit wieder deutlich an.

Laut RKI gehören auch junge Urlauber und Reiserückkehrer zu den derzeitigen Treibern der Infektion.

Haben Sie Fragen und Anregungen? Schreiben Sie uns an data@ndr.de.

Hinweise zu den RKI-Daten Das RKI zählt labor-diagnostizierte Fälle. Die Ausbreitung von Sars-CoV-2 ist also aller Wahrscheinlichkeit nach größer als die bestätigten Infektionsfälle.

Wegen des Meldeverzugs tauchen neue Fälle meist Tage später in den Daten auf. Zum Teil werden Fälle, die Wochen zurückliegen, nachgemeldet. Die meisten nachgemeldeten Fälle verteilen sich auf die vergangenen drei bis vier Tage. Vorsicht ist vor allem an Wochenenden und Feiertagen geboten. Letztlich bedeutet das: Abflachende Infektionskurven können ein trügerisches Bild zeichnen.

Die Zählung der Todesfälle des RKI kann von der Zählung der Bundesländer abweichen, da Bundesländer wie Hamburg nur Fälle zählen, bei denen Covid-19 als Todesursache festgestellt wurde.

Schließlich kann eine veränderte Strategie beim Testen die Zahlen beeinflussen: Je mehr getestet wird, desto mehr Infizierte wird man finden.