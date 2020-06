Corona-Ticker: MV berät über Lockerungen

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk.

Das Wichtigste in Kürze:

In Mecklenburg-Vorpommern wird über weitere Lockerungen beraten

Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg haben gestern null neue Infektionen verzeichnet, Schleswig-Holstein meldete sechs, Niedersachsen 48 und Bremen elf

Hohe Nachfrage nach Pools und Hängematten

Viele Deutsche investieren angesichts ausgefallener Urlaubsreisen in die eigenen vier Wände und in Freizeitmöbel. Hersteller von Pools und Hängematten verzeichnen in der Corona-Krise eine gestiegene Nachfrage. "Die Leute vergolden ihr Zuhause", sagte der Marketingleiter des emsländischen Schwimmbecken-Herstellers Riviera Pool, Uwe Rengers, der Deutschen Presse-Agentur. Der Hängematten-Hersteller La Siesta aus Rheinhessen verzeichnete im April nach eigenen Angaben sogar ein Umsatzplus von 85 Prozent zum Vorjahresmonat. Einig sind sich die Unternehmen, dass der Effekt wohl nicht von Dauer ist: Wenn sich das Reiseverhalten wieder normalisiere, werde sich das auch in der Nachfrage spiegeln.

MV: Regierung berät über Lockerungen

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns berät heute über das weitere Vorgehen in der Coronakrise. Laut Regierungssprecher Andreas Timm müssen die Beschlüsse der vergangenen Runde zwischen Bund und Ländern umgesetzt werden. Dies betreffe vor allem die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen. Diese Regeln seien in MV bislang bis zum 5. Juni befristet. Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche grundsätzlich darauf verständigt, dass die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise noch mindestens bis zum 29. Juni gelten sollen. Ob die Landesregierung weitere Corona-Lockerungen auf den Weg bringt, ist unklar.

Koalitionsausschuss setzt Verhandlungen fort

Die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD wollen heute in Berlin ihre Verhandlungen über ein milliardenschweres Konjunkturpaket fortsetzen. Über einige der strittigsten Punkte wie etwa eine mögliche Prämie beim Autokauf oder die Hilfen für die Kommunen soll erst am Ende der Gespräche geredet werden. Angedacht sind viele weitere Maßnahmen, darunter ein Familienbonus von 300 Euro pro Kind sowie Steuererleichterungen für Unternehmen, aber auch für Privatleute.

65 Corona-Neuinfektionen am Dienstag im Norden bestätigt

Gestern sind in Norddeutschland 65 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden: Niedersachsen meldete 48, Bremen elf, Schleswig-Holstein sechs, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern keine.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen möglicherweise nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Unser Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.