Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch am Pfingstsonntag über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Die Ereignisse vom Sonnabend können Sie hier nachlesen.

Sonniges Wetter lockt ins Freie - Polizei kontrolliert verstärkt

Schleswig-Holstein meldete gestern zwölf Neuinfektionen - Hamburg sechs, Mecklenburg-Vorpommern eine und Niedersachsen 55

Das gute Wetter sorgt am langen Wochenende dafür, dass viele Menschen im Norden unterwegs sind. Vor allem zieht es die Menschen ans Wasser oder in Parks. Mit Spannung wird erwartet, wie sich dabei die Touristen und Ausflügler an die Corona-Regeln halten. Die Polizei will vielerorts die Kontrollen verstärken, beispielsweise in Hamburg.

Kommentar: Soziales Fasten verschafft Medizinern Zeit

Die vielen Lockerungen der bisherigen Corona-Beschränkungen führen derzeit zu einem schon fast normalen Alltag. Manche Bundesländer wollen die Kontaktbeschränkungen am liebsten sofort und ganz abschaffen. Aber ist das vernünftig?

NDR Fernsehen: Regionalmagazine berichten über Corona-Krise

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren gestern Abend wieder Thema in den Regionalmagazinen des NDR Fernsehens. Hier eine Auswahl der Beiträge:

74 Corona-Neuinfektionen am Sonnabend im Norden bestätigt

Gestern sind in Norddeutschland 74 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden: Schleswig-Holstein meldete zwölf Neuinfektionen, Hamburg sechs, Mecklenburg-Vorpommerneine und Niedersachsen 55. Aus Bremen gab es keine aktuellen Zahlen.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen möglicherweise nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Moin! Corona-Live-Ticker am Pfingstsonntag startet

