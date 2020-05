Corona-Ticker: Welche Regeln gelten für Pfingsturlauber?

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Die Ereignisse von gestern gibt es hier zum Nachlesen im Blog.

Das Wichtigste in Kürze:



Behörden verzeichnen immer wieder Verstöße gegen Corona-Regeln

Küsten erwarten Urlauber-Ansturm zu Pfingsten

Am Freitag wurden im Norden 162 neue Corona-Fälle gemeldet

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Immer wieder Verstöße gegen Corona-Regeln

Die Polizei und die Ordnungsämter in Schleswig-Holstein erfassen täglich durchschnittlich etwa 15 Verstöße gegen die Corona-Auflagen. Das geht aus Angaben des Landeskriminalamtes hervor. Seit März seien 1.148 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz registriert worden, teilte das LKA der Deutschen Presse-Agentur mit: 717 Ordnungswidrigkeiten und 431 Straftaten. In den meisten Fällen wurde der Mindestabstand nicht eingehalten. In wenigen Fällen wurde laut LKA im gewerblichen Bereich gegen die Auflagen verstoßen oder eine behördlich angeordnete Quarantäne nicht eingehalten. Die meisten Verstöße gab es demnach an Wochenenden und Feiertagen.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden seit Mitte März etwa 1.250 Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt, wie das Innenministerium in Schwerin mitteilte. 177 Strafanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz wurden gestellt, außerdem etwa 1.070 Ordnungswidrigkeiten verzeichnet. Etwa ein Drittel der Polizeieinsätze würden im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Kontaktverbot erfolgen, heißt es. Ein weiterer Schwerpunkt seien Verstöße in Bezug auf Partys und Ansammlungen.

Starke Nachfrage nach "Ferien auf dem Bauernhof" erwartet

Bauernhöfe mit Ferienwohnungen in Niedersachsen rechnen für die kommenden Monate mit vielen Gästen. "Gerade jetzt ist Urlaub auf dem Bauernhof eine beliebte Urlaubsform", sagte die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Urlaub und Freizeit auf dem Lande, Vivien Ortmann. "In seiner Ferienwohnung kann man sich autark versorgen. Und man hat viel Platz um sich herum." Die Abstandsregeln seien auf Höfen gut einzuhalten. Die Freude, dass Ferienwohnungen seit dem 11. Mai wieder vermietet werden dürfen, sei bei Höfen und Gästen groß. Die rund 900 Anbieter von Urlaub auf dem Bauernhof in Niedersachsen haben den Angaben zufolge durch das vorübergehende Vermietungsverbot Verluste in Millionenhöhe erlitten.

Später Saisonstart für Flughafen Heringsdorf

Der Flughafen Heringsdorf auf Usedom erwartet heute Morgen um viertel vor zehn den ersten Linienflug der Urlaubssaison 2020. Als erste Maschine soll ein Flugzeug der Lufthansa aus Frankfurt/Main landen, teilte eine Sprecherin mit. Es biete bis zu 100 Passagieren Platz. Wegen der Corona-Krise startet der Insel-Airport etwa zwei Monate später als geplant in die Saison. Laut der Geschäftsführung wurde ein umfangreiches Hygienekonzept umgesetzt. Alle Abfertigungscounter sowie das Boardinggate und der Cateringbereich wurden mit Plexiglasscheiben ausgestattet. Fluggäste und Besucher werden mit Bodenmarkierungen und Hinweisschildern gelenkt und auf Sicherheitsabstand gehalten.

Im Reiseverkehr drohen erneut Staus

Trotz der Corona-Pandemie zieht es am langen Pfingst-Wochenende viele Menschen an die norddeutschen Küsten. Das hat bereits gestern zu einigen Staus geführt. Auch heute droht es laut ADAC auf den Straßen voll zu werden. Hier finden Sie eine Übersicht, wo es besonders eng werden könnte - und wo Sie im Urlaub welche Regeln beachten müssen.

162 neue Corona-Fälle am Freitag

Gestern sind in Norddeutschland 162 neue Corona-Infektionen bestätigt worden: 119 in Niedersachsen, 32 in Bremen, sechs in Schleswig-Holstein, vier in Hamburg und eine in Mecklenburg-Vorpommern. Bundesweit kamen 560 neue Fälle hinzu.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen möglicherweise nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Guten Morgen! Corona-Live-Ticker startet wieder

Mehr Hintergrund-Informationen gibt es auf dieser Karte sowie den folgenden Seiten: