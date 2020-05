Corona-Ticker: Hamburg und MV beraten über Lockerungen

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Die Landesregierungen von Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern beraten heute über weitere Lockerungen

Drastischer Rückgang von Facharzt-Besuchen

Am Montag nur zehn neue Corona-Fälle im ganzen Norden, keine weiteren bestätigten Infektionen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Kita-Eltern fordern Umdenken in der Politik

Eltern von Kita-Kindern in Schleswig-Holstein fühlen sich in der Corona-Krise von der Politik zu wenig berücksichtigt. "Am meisten tut es den Eltern weh zu sehen, dass andere Interessengruppen bevorzugt werden", sagt Axel Briege, Vorsitzender der Landesvertretung der Kita-Eltern. Als Beispiele nennt er die Fußball-Bundesliga und das Wiederanfahren der Wirtschaft. Viele Eltern könnten gar nicht arbeiten, weil die Kita-Betreuung nicht funktioniere. Sie hätten schon jetzt keine Reserven mehr. "Leider beruht die Architektur der Lockerungen und Öffnungen auf sogenannter Systemrelevanz und nicht auf den Bedürfnissen von Familien", beklagt Briege.

Proteste gegen Corona-Beschränkungen

In Mecklenburg-Vorpommern haben am Montagabend in mindestens acht Städten insgesamt mehrere Hundert Menschen gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. Laut Polizei gab es in Neubrandenburg mit 270 Teilnehmern den größten, stillen "Protestspaziergang" gegen die umfassende Maskenpflicht und andere Auflagen. Weitere Demonstrationen gab es in Waren, Anklam, Stralsund, Schwerin, Demmin und Malchow.

Weitere Informationen Polizei stoppt Protest gegen Corona-Auflagen An verschiedenen Orten in Mecklenburg-Vorpommern haben mehrere Hundert Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. In Rostock löste die Polizei einen "Spaziergang" auf. mehr

Wie die Corona-Krise Fachärzte trifft

Leere Wartezimmer: In der Hochphase der Corona-Pandemie in Deutschland ist die Zahl der Facharztbesuche massiv zurückgegangen - um bis zu 80 Prozent. Das zeigt eine bundesweite Abfrage des NDR bei Berufsverbänden, Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen. Besonders bei Herz-Kreislauf- oder Krebs-Patienten könne das dramatische Folgen haben.

Weitere Informationen Fachärzte: Erst leere Wartezimmer, jetzt Termin-Stau In der Hochphase der Corona-Pandemie in Deutschland ist die Zahl der Facharzt-Besuche massiv zurückgegangen - um bis zu 80 Prozent. Das zeigen Recherchen des NDR. Jetzt drohen lange Wartezeiten. mehr

Weitere Lockerungen in Hamburg?

Der Hamburger Senat berät heute über weitere Schritte zur Aufhebung von Kontaktbeschränkungen. Er halte dabei aber an seiner Strategie fest, besondere Infektionsrisiken durch entsprechende Auflagen zu Hygiene und Mindestabständen zu verringern, erklärte ein Senatssprecher. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will die Entscheidungen gegen 12.30 Uhr bekannt geben.

Immer informiert mit dem NDR.de Newsletter

Informationen zu den Folgen der Coronavirus-Krise für Norddeutschland gibt es nicht nur in diesem Live-Ticker von NDR.de, sondern zum Beispiel auch noch in unserem Newsletter. Er wird von montags bis freitags immer nachmittags verschickt. Interesse? Dann melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an - natürlich kostenlos.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

MV-Landesregierung berät über weiteres Vorgehen in Corona-Krise

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns berät heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Am Montag begann eine neue Lockerungsphase im "MV-Plan". Diese sieht unter anderem vor, dass Touristen aus anderen Bundesländern wieder in Hotels und Pensionen im Nordosten übernachten dürfen. Ebenfalls dürfen Fitnessstudios und Sporthallen ihren Betrieb unter Auflagen wieder aufnehmen. Der "MV-Plan" ist ein grober Fahrplan, in dem die Schritte zur Rückkehr aus dem sogenannten Corona-Lockdown festgehalten sind. Weitere Lockerungen sind darin ursprünglich erst für den 15. Juni an vorgesehen.

Corona-Beiträge aus dem NDR Fernsehen

Die Regionalmagazine des NDR und NDR Info haben auch gestern Abend in vielen Einzelbeiträgen über die Auswirkungen der Corona-Krise berichtet. Hier eine Auswahl:

Am Montag nur zehn neue Corona-Fälle im ganzen Norden

Die Sars-CoV-2-Infektionszahlen in Norddeutschland haben sich am Montag weiter auf niedrigem Niveau stabilisiert. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gab es keine bestätigten Neu-Infektionen. Niedersachsen verzeichnete neun neue Fälle, Bremen nur einen.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Guten Morgen zum Corona-Ticker!

Auch heute berichtet NDR.de mit einem Live-Ticker ausführlich über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es auf dieser Karte und den folgenden Seiten: