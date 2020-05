Corona-Ticker: Nächste Lockerungswelle rollt an

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk.

Das Wichtigste in Kürze:



Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Hamburg: Ab heute neue Stufe der Schulöffnungen

Die Hamburger Schulen sind ab sofort wieder für die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen geöffnet. Von normalem Unterricht sind die Klassen aber noch weit entfernt. Der gestaffelte Unterricht in Kleingruppen ist nur begrenzt möglich. Alle Hamburger Schülerinnen und Schüler sollen mindestens einmal pro Woche mindestens fünf oder sechs Unterrichtsstunden mit ihren Lehrern bekommen. So sollen Schülerinnen und Schüler besser unterstützt und Eltern entlastet werden.

Corona-Fälle nach Restaurantbesuch: Landkreis Leer sucht Gründe

Der Landkreis Leer sucht nach den positiven Corona-Tests infolge eines Restaurantbesuchs in Ostfriesland weiter nach den Gründen für die Infektionen. Es werde geprüft, ob es in dem Lokal Verstöße gegen die Corona-Auflagen gab, sagte ein Sprecher gestern. Einen Zwischenstand wollte er aber nicht abgeben: "Das müssen wir abwarten." Die Zahl der positiv Getesteten, die vor zehn Tagen in geschlossener Gesellschaft in dem Lokal in Moormerland waren, ist auf 14 gestiegen, hinzu kommen vier weitere Menschen, die sich in der Folge angesteckt hatten. Für 118 Menschen wurde häusliche Quarantäne angeordnet.

Niedersachsen und MV: Weitere Einschränkungen fallen

Freibäder, Fitness-Studios, Campingplätze, Kinos: Viele Einrichtungen dürfen ab heute unter Einhaltung von Hygieneregeln wieder öffnen, denn in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern tritt die nächste Welle von Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in Kraft. Der Nordosten lässt zudem wieder Übernachtungsgäste aus anderen Bundesländern ins Land. Alle Details zu den Änderungen erfahren Sie auf den entsprechenden Länderseiten:

Schulbetrieb in Schleswig-Holstein wird ausgeweitet

Nach der corona-bedingten Zwangspause startet heute für weitere Schulklassen in Schleswig-Holstein wieder der Unterricht. Das gilt für die Jahrgänge 1 bis 3 an den Grundschulen sowie für die Jahrgänge 8 bis 12 an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien - jedoch vorerst nur tageweise.

Corona-Beiträge aus den gestrigen Landesmagazinen

Die Regionalmagazine des NDR Fernsehens haben auch gestern Abend in vielen Einzelbeiträgen über die Auswirkungen der Corona-Krise berichtet. Hier eine Auswahl:

Am Sonntag 50 neue Corona-Fälle im ganzen Norden gemeldet

Die Sars-CoV-2-Infektionszahlen in Norddeutschland haben sich am Sonntag weiter auf niedrigem Niveau stabilisiert. Hamburg meldete drei bestätigte Fälle, Bremen 13, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern keine, Niedersachsen 34.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Guten Morgen zum Corona-Ticker!

Auch heute berichtet NDR.de mit einem Live-Ticker ausführlich über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.