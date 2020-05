Corona-Ticker: Nord-Duell in Osnabrück als Geisterspiel

NDR.de bietet in diesem Live-Ticker heute einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Demos in ganz Norddeutschland angekündigt

Sieben Corona-Infektionen bei Restaurantbesuch im Landkreis Leer

Niedersachsen: Weitere Lockerungen ab Montag

Gestern: 82 neue Corona-Fälle im Norden gemeldet - in Mecklenburg-Vorpommern keine

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

"Geisterspiel" der niedersächsischen Landesrivalen

Am zweiten Spieltag in der Zweiten Liga nach der Corona-Pause kommt es erstmals zu einem "Geister-Nordduell": Der VfL Osnabrück empfängt ab 13 Uhr im heimischen, fast menschenleeren Stadion die Mannschaft von Hannover 96. In der Bundesliga erwartet um 15.30 Uhr der VfL Wolfsburg Borussia Dortmund - ohne Zuschauer.

Weitere Informationen Niedersachsen-Duell: Hannovers Neustart in Osnabrück Als vorletzte Mannschaft der Zweiten Liga startet Hannover 96 heute in das Projekt Saisonfortsetzung. Der VfL Osnabrück erwartet die "Roten" zum Niedersachsen-Duell. mehr

Wieder Corona-Demos in Niedersachsen und Hamburg

Auch in Norddeutschland sind heute in zahlreichen Städten wieder Demonstrationen gegen die corona-bedingten Einschränkungen geplant. In Hannover etwa haben unterschiedlichste Gruppen und einige Privatpersonen Kundgebungen angemeldet, unter anderem unter dem Motto "Für unsere Freiheit" oder "Deutschland sucht das Grundgesetz". Die SPD will in Hannover gegen rechtsextreme Hetze demonstrieren, die Linkspartei plant eine Kundgebung "Gegen die sogenannten Hygienedemos". In Braunschweig hat die Partei "Die Rechte" eine Demonstration angemeldet, ein Bündnis gegen Rechts plant eine Gegen-Veranstaltung. Auch in Lüneburg und Göttingen sind Demonstrationen geplant. In Hamburg wollen ebenfalls Kritiker von Corona-Einschränkungen auf die Straße gehen. Zeitgleich will das Hamburger Bündnis gegen Rechts demonstrieren.

Sieben Corona-Infektionen bei Restaurantbesuch

Bei einem Restaurantbesuch im Landkreis Leer haben sich offenbar sieben Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Ob sich die Besucher oder das Personal nicht an die Regeln gehalten haben, ist unklar. 50 Kontaktpersonen der Betroffenen mussten mittlerweile in Quarantäne.

Weitere Informationen Sieben Corona-Infektionen nach Restaurantbesuch Im Landkreis Leer haben sich offenbar sieben Besucher eines Restaurants mit dem Coronavirus infiziert. 50 Kontaktpersonen befinden sich mittlerweile in Quarantäne. mehr

Weitere Lockerungen in Niedersachsen vorgestellt

Hotels und Campingplätze in Niedersachsen dürfen ab Montag wieder bis zu 60 Prozent belegt werden - Dienstreisende und Dauercamper zählen dabei nicht mit. Restaurants können ab kommender Woche wieder alle Plätze vergeben. Pro Tisch sind allerdings weiter nur zwei Haushalte erlaubt, außerdem muss der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Gästen eingehalten werden. Öffnen dürfen ab Montag neben Freibädern auch Fitnessstudios sowie sämtliche Sportanlagen für kontaktlose Aktivitäten. Kinos und Theater bleiben noch zu.

Weitere Informationen Corona-Krise: Ab Montag gelten weitere Lockerungen In Niedersachsen werden ab der kommenden Woche erneut die Corona-Regeln gelockert. Davon profitieren unter anderem Hotels, Campingplätze, Restaurants und Freibäder. mehr

Corona-Berichterstattung im NDR Fernsehen

Hier finden Sie eine Auswahl von Fernsehbeiträgen aus den NDR Landesmagazinen sowie von NDR Info vom gestrigen Abend, die sich mit den Folgen der Coronavirus-Pandemie beschäftigt haben.

Keine Neuinfektion in MV gemeldet - 82 im Norden insgesamt

Gestern wurden in Niedersachsen 57 Neuinfektionen gemeldet, in Schleswig-Holstein 18, in Hamburg vier, in Bremen drei und - den zweiten Tag infolge - gar keine in Mecklenburg-Vorpommern. Somit beträgt die vorläufige Gesamtzahl der Neuinfektionen in den norddeutschen Bundesländern 82. Am Donnerstag waren es 101 gewesen, am Mittwoch 109.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen möglicherweise nicht komplett. Die Behörden melden immer wieder noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Guten Morgen zum Corona-Ticker!

Auch heute berichtet NDR.de mit einem Live-Ticker ausführlich über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es auf dieser Karte und den folgenden Seiten: