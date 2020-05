Corona-Ticker: Positive Himmelfahrt-Bilanz im Norden

NDR.de bietet auch heute mit einem Live-Ticker von früh bis spät einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland - mit den aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk.

Polizei mit "Vatertags-Verhalten" der Norddeutschen zufrieden

Niedersachsen: Neue Verordnung wird vorgestellt - NDR.de live dabei

Gesundheitsminister Spahn: Bald mehr Tests auf Coronavirus

Hamburgs Bezirksämter behalten neue Online-Angebote bei

Recherche: Viele Masken auf Lager, aber nicht genug in Kliniken

Am Montag sollen die Corona-Regeln für Niedersachsen erneut gelockert werden - wie genau, will die Landesregierung heute um 14.30 Uhr in Hannover bekanntgeben. NDR.de zeigt die Pressekonferenz live. Im Vorfeld zeichnete sich nach Beratungen des Kabinetts bereits ab, dass unter anderem Restaurants und Hotels von den Öffnungen profitieren dürften. Allerdings stand die finale Abstimmung mit den Ministerien und kommunalen Spitzenverbänden noch aus. Außerdem stehen die Lockerungen unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens, wie die Staatskanzlei betonte.

CDU: Corona-Krisenmanagement klappt in Bremen gut

Bremens größte Oppositionspartei CDU hat dem Krisenmanagement der rot-grün-roten Landesregierung im Umgang mit der Corona-Pandemie insgesamt gute Noten ausgestellt. "Das hat in Bremen gut geklappt, und da gibt es nichts zu mäkeln", sagte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei aber vor allem auch dem diszipliniertem Verhalten der Bremerinnen und Bremer zu verdanken.

Corona-Krise: Steuereinnahmen im April brechen ein

Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im April wegen der Corona-Krise massiv eingebrochen. Wie aus dem aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht, beträgt das Minus mehr als 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die höchsten Einbußen gab es demnach bei der Einkommens-, Umsatz- und Luftverkehrssteuer. Deutschland droht in diesem Jahr die schwerste Rezession der Nachkriegszeit.

Gesundheitsminister Spahn: Bald mehr Tests auf Coronavirus

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will in den kommenden Tagen die Grundlage für mehr Tests auf das Coronavirus in Krankenhäusern und Pflegeheimen schaffen. In der Zeitung "Welt" kündigte Spahn die Vorlage einer entsprechenden Verordnung noch im Mai an. Wenn Patienten und Heimbewohner aufgenommen oder verlegt würden, sollten Tests die Regel sein, so der CDU-Politiker. Im Falle einer Infektion in einer Klinik oder Pflegeeinrichtung sollen dem Bericht zufolge außerdem das gesamte Personal sowie alle Patienten und Bewohner vorsorglich getestet werden. Auch symptomfreie Kontaktpersonen von Infizierten sollten erstmals Anspruch auf eine Untersuchung haben. Das Bundesgesundheitsministerium kann nach einem neuen Gesetz die gesetzlichen Krankenkassen verpflichten, Corona-Tests grundsätzlich zu bezahlen.

Hamburgs Bezirksämter behalten neue Online-Angebote bei

Die Digitalisierung der Hamburger Verwaltung ist von der Corona-Krise deutlich nach vorn katapultiert worden. Viele Online-Angebote der Bezirksämter sollen nach Informationen von NDR 90,3 auch nach der Corona-Krise erhalten bleiben.

Himmelfahrt-Ausflüge im Norden: Polizei zieht positive Bilanz

Die Polizei hat an Christi Himmelfahrt eine weitgehend positive Bilanz gezogen. Die meisten Menschen in Norddeutschland hielten sich an die Corona-Schutzregeln. Die Polizei in Niedersachsen erklärte, es habe erfreulich wenige Verstöße gegeben. Auch die Beamten in Hamburg meldeten einen ruhigen Tag. Viele Menschen zog es bei sonnigem Wetter an die Küsten. Dort gab es ebenfalls verstärkte Kontrollen. Die Behörden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern registrierten ebenfalls keine größeren Probleme.

Noch mehr Corona-Fälle in Fleischbetrieb in Dissen

Nach weiteren Tests haben sich unter den Beschäftigten des Fleischunternehmens Westcrown im niedersächsischen Dissen (Landkreis Osnabrück) 54 neue Coronavirus-Fälle bestätigt. Das sei das Ergebnis des zweiten Tests bei 126 Mitarbeitern gewesen, die im ersten Durchlauf in der vergangenen Woche noch negativ getestet worden seien, teilte der Landkreis Osnabrück gestern mit.

Recherche-Ergebnis: Zu viele Schutzmasken noch nicht am Einsatzort

Das Bundesgesundheitsministerium hat offenbar Probleme beim Verteilen von FFP2-Schutzmasken. Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" hat die Behörde inzwischen einen Bestand von mehr als 130 Millionen dieser Masken angehäuft - allerdings kämen sie nicht dort an, wo sie gebraucht werden. Nach Angaben des Marburger Bundes fehlen in zahlreichen Arztpraxen und Kliniken immer noch Schutzmasken. Grund dafür sind den Recherchen zufolge unter anderem ausbleibende Zahlungen des Bundes an Lieferanten. Das Ministerium räumte logistische Probleme bei der Verteilung ein. Gleichzeitig sei die Prüfung der FFP2-Masken wegen der hohen Standards aufwendig. Etwa 20 Prozent der gelieferten Ware entspreche nicht den Anforderungen.

Corona-Schutz: Probleme bei Masken-Management NDR Info - Infoprogramm - 21.05.2020 17:30 Uhr Autor/in: Hornung, Peter Das Gesundheitsministerium hat laut NDR, WDR und "SZ" mehr als 130 Millionen FFP2-Masken angehäuft. Sie kommen aber nicht dort an, wo sie dringend gebraucht werden.







Corona-Berichterstattung im NDR Fernsehen

Hier finden Sie eine Auswahl von Fernsehbeiträgen aus den NDR Landesmagazinen sowie von NDR Info vom gestrigen Abend, die sich mit den Folgen der Coronavirus-Pandemie beschäftigt haben

Keine Neu-Infektion in MV gemeldet - 84 im Norden insgesamt

Gestern wurden in Niedersachsen 71 Neuinfektionen gemeldet, in Hamburg sieben, in Schleswig-Holstein sechs - und gar keine in Mecklenburg-Vorpommern. Für Bremen lagen keine neuen Zahlen vor. Somit beträgt die vorläufige Gesamtzahl der Neuinfektionen in den norddeutschen Bundesländern 84. Am Mittwoch waren es 110 gewesen, am Dienstag 96.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen möglicherweise nicht komplett. Die Behörden melden immer wieder noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Guten Morgen am Brückentag!

Auch am Brückentag zwischen Himmelfahrt und dem anstehenden Wochenende berichtet NDR.de heute in einem Live-Ticker ausführlich über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.