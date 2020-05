Corona-Ticker: Heute Demos und Geisterspiele

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch heute wieder im Live-Ticker von NDR.de. Neben aktuellen Nachrichten finden Sie auch Hintergründe zum Thema. Die Ereignisse vom Sonnabend können Sie hier nachlesen.

Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Hannover angekündigt

Niedersachsens Ministerpräsident Weil hat wenig Verständnis für Demonstrationen

Zweitliga-Neustart: Geisterspiele für HSV, St. Pauli und Osnabrück

Mecklenburg-Vorpommern hat weitere Lockerungen beschlossen

Schleswig-Holstein: Ab 1. Juni Präsenzunterricht für alle

RKI gegen Temperaturmessungen an Flughäfen

Das Robert Koch-Institut hat sich gegen Temperaturkontrollen an Flughäfen in der Corona-Pandemie ausgesprochen. Die Screening-Maßnahmen werden von den Experten als ineffektiv eingeschätzt. Der mögliche Mehrwert könne vernachlässigt werden. Als Argument führt das Institut an, dass viele Corona-Infizierte überhaupt kein Fieber haben. Sie könnten deshalb bei einer Temperaturmessung auch nicht erkannt werden. Außerdem könnten Flugreisende fiebersenkende Mittel einnehmen, um eine erhöhte Temperatur zu verschleiern.

Weil hat wenig Verständnis für Corona-Demonstrationen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat wenig Verständnis für die Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen. "Ich nehme jede politische Meinungsäußerung ernst, aber in diesem Fall fällt es mir schwer, damit umzugehen", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". "Die Fakten liegen so klar auf dem Tisch, dass man sich nicht ernsthaft darüber austauschen kann, ob Corona eine Verschwörung ist", betonte Weil. Bei Regelverstößen im Rahmen der Demonstrationen setzt er auf ein maßvolles Vorgehen: "Der Staat darf nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, und er darf nicht auf jede Provokation eingehen."

Demonstrationen in Hannover angekündigt

Mehrere Demonstrationen rund um Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind für heute ab 14 Uhr in Hannover geplant. Unter dem Motto "Wiederherstellung der Grundrechte" meldete eine Privatperson eine Kundgebung mit 500 Teilnehmern an, wie die Polizei mitteilte. Ebenso viele erwartet der Initiator einer Demo für die Wiedereröffnung von Fitnessstudios. Daneben sind unter anderem die Kundgebungen "ImpfgegnerInnen nein Danke", "Grundrechte und Verschwörungstheorien" und "Konstruktiver Umgang mit der Corona-Krise" geplant. Am Sonnabend hatte es in vielen norddeutschen Städten Proteste und Gegen-Demonstrationen gegeben.

Geisterspiele für St. Pauli, Osnabrück und den HSV

Die Fußball-Bundesliga und die Zweite Liga haben den Spielbetrieb wieder aufgenommen - unter gewöhnungsbedürftigen Corona-Bedingungen. Heute greifen der HSV, FC St. Pauli und VfL Osnabrück wieder ins Geschehen ein - ebenfalls vor leeren Rängen:

Mecklenburg-Vorpommern beschließt weitere Lockerungen

Bei einem Spitzentreffen in Schwerin haben die Landesregierung und die Spitzenverbände weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern festgelegt. So soll es in den Sommerferien möglichst keine Schließzeiten in den Kitas geben. Auch bei Familienfeiern gibt es Lockerungen. Ab dem 25. Mai dürfen bis zu 30 Personen an Familienveranstaltungen teilnehmen. Auch für den Breiten- und Spitzensport wurden Beschränkungen aufgehoben.

Schleswig-Holstein: Unterricht für alle ab 1. Juni

In Schleswig-Holstein sollen ab dem 1. Juni alle Jahrgangsstufen zumindest zeitweilig wieder Unterricht in den Schulen erhalten. Dies teilte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Nachmittag mit. "Auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis wir wieder zum gewohnten regulären Unterricht zurückkehren können, so ist das jetzt doch ein entscheidender Schritt." Alle Details finden Sie in der entsprechenden Veröffentlichung des Bildungsministeriums.

