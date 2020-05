Corona-Ticker: Kirchen laden zum Gottesdienst ein

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch heute im Live-Ticker von NDR.de. Neben den aktuellen Nachrichten finden Sie bei uns auch Hintergründe zum Thema. Das Geschehen vom Vortag können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Erste Sonntags-Gottesdienste seit Wochen finden statt

Polizei sorgt für Abstand bei Feier in Hamburger Schanze

Das vorsommerliche Wetter hat am Samstagabend mehrere Hundert Menschen ans Schulterblatt in Hamburg gelockt. Dabei floss wohl auch viel Alkohol - und mit dem Abstandhalten, um Infektionen zu vermeiden, wurde es nicht so ernst genommen. Nachdem Polizeibeamte zur Einhaltung der Regeln aufforderten und Platzverweise erteilten, beruhigte sich die Lage nach Angaben eines Polizeisprechers.

Kirchen laden zum Gottesdienst ein - unter Auflagen

Mundschutzpflicht, Abstandsgebot, Singverbot: Unter strengen Hygieneauflagen dürfen Kirchen heute wieder Sonntagsgottesdienste veranstalten. Die entsprechende Maßnahme wurde in den norddeutschen Ländern in der vergangenen Woche gelockert. Religiöse Veranstaltungen aller Glaubensrichtungen sind seitdem wieder erlaubt.

Erneut hat das NDR Fernsehen gestern Abend in seinen Regionalmagazinen über Aspekte der Corona-Krise berichtet. Hier eine Auswahl der Beiträge:

Coronavirus-Live-Ticker startet in einen neuen Tag

Guten Morgen! NDR.de berichtet mit dem Coronavirus-Live-Ticker auch heute über die Entwicklungen in den norddeutschen Ländern. Sie finden neben Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es in dieser Tabelle und auf den folgenden Seiten: