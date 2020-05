Corona-Ticker: Länder wollen Maßnahmen lockern

Die wichtigsten Ereignisse zur Coronavirus-Lage in Norddeutschland gibt es auch heute im Live-Ticker von NDR.de. Neben den aktuellen Nachrichten finden Sie hier Hintergründe zum Thema. Die Entwicklungen von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Mecklenburg-Vorpommern will Reisen an die Ostsee erlauben

Nach Niedersachsen gestern will heute auch Hamburg über mögliche Lockerungen der Maßnahmen entscheiden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Städtetag erwartet hohe Einbußen der Kommunen

Die Corona-Krise wird nach Ansicht des Deutschen Städtetages zu erheblichen finanzielle Einbußen für die Kommunen führen. Städtetagspräsident Burkhard Jung sagte, die jüngste Prognose für das laufende Jahr liege bei Belastungen von mindestens 20 Milliarden Euro. Die kommunalen Haushalte würden so hohe Einbußen erleiden, wie es sie in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben habe. Allein die Gewerbesteuer werde im Bundesdurchschnitt um mindestens 15 bis 20 Prozent wegbrechen, so Jung. Nötig sei eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern, um die Handlungsfähigkeit der Städte sicherzustellen.

Wohl doch keine Gutschein-Lösung bei stornierten Reisen

Die sogenannte Gutschein-Lösung für Reisen, die wegen der Corona-Pandemie storniert werden mussten, ist offenbar endgültig vom Tisch. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin hat die EU-Kommission die Pläne der Bundesregierung gestoppt. Verkehrskommissarin Adina Valean habe in einem Schreiben an mehrere deutsche Minister erklärt, dass sie es ablehne, Kunden mit Gutscheinen anstatt mit Geld für ausgefallene Flüge zu entschädigen. Die europäischen Fluggastrechte würden auch in der Corona-Krise gelten, so Valean. Regierungen müssten angeschlagenen Fluggesellschaften auf andere Weise helfen. Deutschland und andere EU-Staaten wollten die Airlines mit der "Gutschein-Lösung" vor weiteren finanziellen Verlusten schützen.

Betrügereien mit Fakeshops nehmen zu

Während die Kriminalität in Zeiten von Coronavirus und Kontaktbeschränkungen in fast allen Bereichen deutlich gesunken ist, hat Betrug erheblich zugenommen. Das teilte eine Sprecherin des Niedersächsischen Landeskriminalamtes in Hannover mit. Bei sogenannten Fakeshops im Internet sei ein Anstieg um mehr als 100 Prozent zu beobachten, wenn man den April 2020 mit dem Vorjahresmonat vergleiche. Die Zahlen bei Straftaten nach dem Enkeltrick haben danach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um die Hälfte zugenommen. Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte schon im vergangenen Monat vor sogenannten Phishingmails und Fakeshops gewarnt. Gerade bei Geschäften im Internet oder Mails mit Angeboten riet er zur Vorsicht. Man solle nur dort kaufen, wo man sicher sein könne, dass das Angebot seriös ist. Opfer sollten die Taten auch zur Anzeige bringen.

NDR Info - Die Corona-Beiträge vom Abend

In der Spätausgabe von NDR Info im NDR Fernsehen gestern Abend stand einmal mehr die Coronavirus-Krise im Blickpunkt. Hier die Beiträge dazu.

Maßnahmen-Lockerungen sorgen weiter für Diskussionen

Morgen gibt es einen mit Spannung erwarteten Bund-Länder-Gipfel per Video zu möglichen weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Einige Bundesländer - wie etwa Niedersachsen - sind bereits vorgesprescht. Das sorgt auch für Kritik. Ein Pro/Kontra-Kommentar.

Bald auch Lockerungen in Hamburg?

Nach der Öffnung von Friseurläden und Schulen für bestimmte Klassen will der Hamburger Senat heute über weitere Lockerungen von Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus entscheiden. Es geht darum, wie die jüngsten Vereinbarungen von Bund und Ländern in der Hansestadt umgesetzt werden sollen. Konkret geht es um Gottesdienste, die Öffnung von Museen, Zoos und die Freigabe der Spielplätze.

Mecklenburg-Vorpommern will Reisen an die Ostsee erlauben

Mecklenburg-Vorpommern will zu Pfingsten auch Auswärtigen wieder Urlaub an der Ostsee erlauben. Das sieht ein Stufenplan zum Neustart des Gastgewerbes im Nordosten vor, auf den sich gestern Abend in Schwerin Vertreter von Landesregierung und Gastgewerbe in der gemeinsamen Task Force Tourismus verständigten. "Die Lockerungen in den letzten 14 Tagen haben gut funktioniert, die Infektionslage ist weiter stabil", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Wie Schwesig mitteilte, sollen dem Plan zufolge zunächst die Gaststätten im Land vom Sonnabend, 9. Mai, an unter strikten Hygieneauflagen und mit maximal sechs Erwachsenen je Tisch für Einheimische öffnen dürfen, am 18. Mai auch Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Zum 25. Mai soll dann das seit Mitte März geltende Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern aufgehoben werden. Damit wäre nach dem verpassten Ostergeschäft Pfingsturlaub Ende Mai an der Ostsee oder in der Mecklenburgischen Seenplatte wieder für alle Bundesbürger möglich. Den Hotels ist aber zunächst nur die Vermietung von maximal 60 Prozent ihrer Bettenkapazitäten erlaubt. Die entsprechenden Verordnungen sollen bei einer Kabinettsklausur am Donnerstag beraten und beschlossen werden.

Autogipfel: Kommt die Kaufprämie?

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich vor dem "Autogipfel" für eine Kaufprämie ausgesprochen, um den Markt anzukurbeln. Kritik kommt etwa vom Steuerzahlerbund. Heute wollen sich nun Hersteller und Bundesregierung zu einem "Autogipfel" in Berlin treffen.

Corona-Pandemie: Beiträge im NDR Fernsehen

Die Coronavirus-Krise und ihre Folgen für Norddeutschland sind auch gestern Abend wieder das wichtigste Thema in den NDR Landesmagazinen gewesen. Eine Auswahl der Beiträge.

Moin! Der Live-Ticker startet

Guten Morgen! NDR.de berichtet mit einem Coronavirus-Live-Ticker auch heute über die Entwicklungen in den norddeutschen Ländern. Sie finden neben Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es auf folgenden Seiten: