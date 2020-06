Corona-Ticker: Vier Schulen in SH geschlossen

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise im Norden - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Das Geschehen des Vortages können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Mehr Müll während der Corona-Krise in MV

In einigen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns ist während der Corona-Krise mehr Müll angefallen als normalerweise. In Schwerin sei die Menge an Restmüll im März im Vergleich zu den Vorjahren um 20 Prozent gestiegen, teilte die Stadt mit. Der Landkreis Nordwestmecklenburg verzeichnet für die Monate März und April eine Zunahme von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch in Rostock sei in dieser Zeit gebietsweise mehr Restmüll angefallen, sagt Steffen Böhme, Sprecher der Stadtentsorgung Rostock. Vor allem Stadtviertel mit größeren Mehrfamilienhäusern seien betroffen gewesen. Hier sei der Restmüll zeitweise zweimal anstatt einmal pro Woche abgeholt worden.

Ungewisse Zukunft für viele Azubis

Die Corona-Krise trifft auch viele Auszubildende in Norddeutschland hart - etwa bei Konzert-Veranstaltern. Wegen der ungewissen Zukunft zögern zudem viele Unternehmen Ausbildungsplätze anzubieten. Um gegenzusteuern, verspricht die Bundesregierung pro abgeschlossenem Vertrag eine Prämie von 3.000 Euro.

Schulen müssen schließen - für wie lange?

Nach zwei Corona-Fällen im Kreis Schleswig-Flensburg hat der Kreis vier Schulen vorsorglich geschlossen. Der Grund dafür: Eine 31 Jahre alte Frau und eines ihrer drei Kinder sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. An drei der Schulen fällt der Unterricht allerdings erst mal nur für zwei Tage aus. Heute soll geklärt werden, wie es darüber hinaus an diesen Schulen weitergeht.

NDR.de Corona-Live-Ticker startet - Guten Morgen!

Moin aus der Redaktion von NDR.de! Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten auch Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens.

Am Dienstag meldeten die Behörden in Norddeutschland 57 Neuinfektionen: Niedersachsen 32, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern je drei, Hamburg vier und Bremen 15. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: