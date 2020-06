Corona-Ticker: MV-Regierung berät über Lockerungen

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise im Norden - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Ein weiterer Infizierter nach Pfingstgottesdiensten in Vorpommern

Drei Neuinfektionen in Schleswig-Holstein , vier in Hamburg

MV: Landesregierung berät über weitere Corona-Lockerungen

Heute neue Podcast-Folge mit Virologe Christian Drosten

Hamburger verbrauchen im Homeoffice mehr Wasser

Während der Kontaktsperren von Mitte März bis Ende Mai ist der tägliche Wasserverbrauch in Hamburg um rund 3,1 Prozent gestiegen. Dabei habe sich der Verbrauch von den innerstädtischen Stadtteilen in die Außenbezirke verlagert, teilte das kommunale Versorgungsunternehmen Hamburg in der Hansestadt mit. Gleichzeitig verschoben sich die morgendlichen Verbrauchsspitzen etwas nach hinten.

Studie: Nur wenige Hamburger immun gegen Sars-CoV-2

In Hamburg gibt es nach wie vor nur wenige Menschen, die bereits immun gegen das neuartige Coronavirus sind. Darauf deuten die Ergebnisse einer neuen Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) hin. Die Forscher hatten in den vergangenen Monaten das Blut von rund 900 Blutspendern und Blutspenderinnen untersucht.

Vier neue Corona-Infektionen in Hamburg

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt in Hamburg auf einem niedrigen Niveau. Seit gestern sind vier neue Fälle hinzugekommen, die Zahl der positiv auf das neuartige Coronavirus Getesteten stieg damit auf 5.120. Das teilte die Gesundheitsbehörde auf ihrer Homepage mit. Laut Robert Koch-Institut (RKI) können rund 4.800 der seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Sars-CoV-2-Virus Infizierten inzwischen als genesen betrachtet werden. Die Zahl der Toten in Hamburg lag laut RKI bei 254. Das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf konnte laut Gesundheitsbehörde unverändert bei 226 Personen eine Sars-CoV-2-Infektion als Todesursache feststellen.

Ein weiterer Infizierter nach Pfingstgottesdiensten in Vorpommern

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen nach Pfingstgottesdiensten der katholischen Kirche in Vorpommern ist auf neun gestiegen. Eine weitere Kontaktperson aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen ist positiv getestet worden, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Insgesamt seien am Montag 16 Abstriche von Gottesdienstbesuchern und Kontaktpersonen analysiert worden. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte rund 350 Menschen in häusliche Isolation geschickt, die zu Pfingsten Gottesdienste in Stralsund und Grimmen gefeiert hatten.

SH: "Einschulung" mit besonderen Corona-Regeln

Gestern war in Schleswig-Holstein so etwas wie ein Einschulungstag: Als erstes Bundesland gingen dort 120.000 Grundschülerinnen und Grundschüler wieder in ihre Klassen. Allerdings nicht ganz ohne extra Corona-Verhaltensregeln. Die Klassen dürfen sich nicht mischen. Das heißt: Nur Schüler innerhalb einer Klasse dürfen Kontakt zueinander haben. Eine Reportage von der Grönauer Waldschule im Kreis Herzogtum Lauenburg.

Grundschul-Unterricht in Zeiten von Corona NDR Info - 09.06.2020 09:38 Uhr Schleswig-Holstein hat als erstes Bundesland die Grundschulen wieder für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet. Allerdings müssen sie extra Corona-Verhaltensregeln befolgen.







Niedersachsen: Kritik von Reisebus-Branche

Die Reisebus-Branche in Niedersachsen hat trotz gelockerter Corona-Regeln weiter mit Problemen zu kämpfen. Seit dieser Woche können die Unternehmen wieder Fahrten anbieten. Die Auflagen seien aber zu streng, heißt es vom Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen. Jede zweite Reihe muss unbesetzt bleiben und in den verbliebenen Reihen müssen Fahrgäste aus verschiedenen Haushalten den gängigen Mindestabstand einhalten. Deshalb könnten die Busse nur mit einem Viertel der Fahrgäste besetzt werden, so der Verband.

Schweden-Rückkehrer müssen in Quarantäne

Wer von einem Aufenthalt in Schweden nach Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern zurückkehrt, muss zunächst in Quarantäne. Die Regelung gilt nun auch in Schleswig-Holstein.

Corona: Quarantäne für Schweden-Rückkehrer aus SH NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 09.06.2020 08:00 Uhr Autor/in: Ulrike Drevenstedt Wer aus Schweden nach Schleswig-Holstein zurückkehrt, muss für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Denn die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Schweden hat den Grenzwert überschritten.







Niedersachsen: Rückkehr zum Kita-Regelbetrieb offen

Die zunächst für Mitte Juni angestrebte Rückkehr zum Regelbetrieb in den Kindertagesstätten könnte sich verzögern. "Die nächste Änderung der Corona-Verordnung des Landes voraussichtlich zum 22. Juni ist mein Wunschzeitpunkt für spürbare Kita-Öffnungen", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Träger bräuchten Vorlauf, außerdem sei unklar, wie viele Betreuerinnen und Betreuer ausfallen, weil sie zu einer Corona-Risikogruppe gehören. Die Risikogruppen-Frage sei auch ein entscheidender Faktor bei Überlegungen zur Rückkehr in den normalen Schulalltag, sagte Tonne. Dennoch sei eine Rückkehr in die schulische Normalität nach den Sommerferien sein "prioritäres Ziel". Letzte Sicherheit gebe es aber nicht.

Probleme bei Job- oder Ausbildungsplatzsuche

Seit Beginn der Corona-Krise haben Hunderttausende Arbeitnehmer ihre Jobs verloren - trotz Kurzarbeit. Insgesamt sind zurzeit etwa 2,8 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos. Wer sich momentan nach einer neuen Stelle umschaut, hat es oft nicht leicht. Das gilt auch für angehende Auszubildende.

Heute neue Podcast-Folge mit Virologe Christian Drosten

NDR Info befragt regelmäßig Professor Christian Drosten, den Leiter der Virologie an der Berliner Charité, zu Entwicklungen rund um das Coronavirus. Drosten und sein Team forschen schon lange zu diesem Thema. Heute Nachmittag geht eine neue Folge des Podcasts online. Hier können Sie die bisherigen Folgen nachhören oder -lesen:

Deutscher Export bricht um mehr als 30 Prozent ein

Der deutsche Export ist im April in Folge der Corona-Krise dramatisch eingebrochen. Der Wert der Warenausfuhren sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 31,1 Prozent auf 75,7 Milliarden Euro. Das ist laut Statistischem Bundesamt der größte Rückgang seit Erhebung der Daten im Jahr 1990. Hoffnung auf eine grundlegende Trendwende gebe es derzeit nicht. So seien im April etwa die Industrie-Aufträge aus dem Ausland um 28 Prozent zurückgegangen. Eine ähnliche Entwicklung gab es auch bei den Importen.

Mallorca öffnet sich für deutsche Urlauber

6.000 Touristen aus Deutschland dürfen schon ab dem kommenden Montag nach Mallorca und auf die anderen Balearen-Inseln fliegen - also zwei Wochen vor der offiziellen Öffnung der Grenzen für ausländische Besucher. Die Zentralregierung in Madrid hat einem Antrag der Inseln auf Durchführung eines sogenannten Pilotprojekts zugestimmt. Weitere Informationen zu Reisen während der Pandemie finden Sie hier:

Drei Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind drei neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die neuen Fälle stammen aus den Kreisen Schleswig-Flensburg, Steinburg und Stormarn.

Niedersachsen soll Studierende unterstützen

Die oppositionellen Grünen im Landtag fordern in der Corona-Krise mehr Hilfen des Landes Niedersachsen für Studentinnen und Studenten. "Länder wie Hamburg und Hessen haben schon lange die prekäre Situation der Studierenden erkannt und eigene Programme aufgelegt. In Niedersachsen ist da leider Fehlanzeige", sagte die hochschulpolitische Sprecherin Eva Viehoff (Die Grünen). Niedersachsen solle das wegen Corona weitgehend ausgefallene Sommersemester nicht auf die Regelstudienzeit anrechnen. Im Bund solle sich die Landesregierung für eine Öffnung des BAföG für alle einsetzen, sagte die Grünen-Abgeordnete.

Neubrandenburg informiert auf "Digitalem Hochschulinformationstag"

Die Neubrandenburger gehen in Zeiten von Corona neue Wege, um Interessierten ihre Hochschule näher zu bringen. An diesem Sonnabend wird es einen "Digitalen Hochschulinformationstag", den "Digi HIT 2020", geben. Dabei werden die Fachbereiche in kurzen Videokonferenzen via Internet vorgestellt, Video-Chaträume für Fragen eröffnet und Studierende können auch direkt zu Erfahrungen angesprochen werden. Zu diesen Hochschulinformationstagen kommen sonst Hunderte Interessierte mit Eltern nach Neubrandenburg. An der Hochschule lernen etwa 2.200 junge Menschen in 35 Studienrichtungen. Knapp 10 Prozent der Studienanfänger kommen regelmäßig aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen, rund 50 Prozent aus Mecklenburg-Vorpommern.

Gutes Jahr für Niedersachsens Campingplatz-Branche?

Betreiber von Campingplätzen in Niedersachsen schauen trotz der Corona-Pandemie und der geltenden Beschränkungen mit Zuversicht auf das laufende Jahr. Zwar werde es aufgrund des Komplett-Ausfalls im April und der Auslastungsbegrenzung auf 60 Prozent im Mai Einbußen geben, sagte Norbert Kloodt, Präsident des Branchenverbandes BVCD in Niedersachsen der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings habe Niedersachsen seit Jahren ein Plus bei den Übernachtungen gehabt, die sich 2019 auf knapp mehr als fünf Millionen summierten. Das sei auch in diesem Jahr nicht ausgeschlossen. Seit gestern dürfen auch in Niedersachsen Campingplätze ihre Kapazitäten unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsauflagen wieder bis zu 80 Prozent auslasten.

SPD fordert Verzicht auf Dividenden bei Staatshilfen

Die SPD hat ein Verbot zur Ausschüttung von Dividenden und Gewinnen für Unternehmen gefordert, die in der Corona-Krise staatliche Hilfen in Anspruch nehmen. "Im Interesse der eigenen Zukunftssicherung sollten Unternehmen bei den in den kommenden Tagen und Wochen anstehenden Hauptversammlungen grundsätzlich auf die Ausschüttung von Gewinnen an Anteilseigner verzichten", sagte der Wirtschaftspolitiker Thomas Hölck aus der SPD-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein der Deutschen Presse-Agentur. Dies müsse für den Zeitraum gelten, in dem die Firmen Mittel zur Rekapitalisierung vom Staat beziehen oder umfangreiche Garantien erhalten. In einem Landtagsantrag fordert Hölcks Fraktion die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene für diese Regeln einzusetzen

Corona-Regeln: Warnung der Deutschen Polizeigewerkschaft

Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Hamburg, Joachim Lenders, hat vor zweierlei Maß beim Umgang mit den Corona-Regeln gewarnt. Es sei den Bürgern nur schwer zu vermitteln, dass Verstöße gegen Kontakt-, Hygiene- und Abstandsregeln bei Zusammenkünften im privaten Rahmen mit Verwarn- oder Bußgeldern geahndet würden, während dies bei Demonstrationen wie am vergangenen Wochenende aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht geschehe. "Wer sich mit Freunden im Stadtpark zum Grillen trifft, beruft sich wie die Demonstranten letztlich auch auf die im Grundgesetz verbrieften Freiheitsrechte", sagte Lenders der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn die Polizei in solchen Fällen einschreitet, wird sie natürlich gefragt, warum des einen Rechte mehr wert sein sollen als die des anderen." Das mache es für die Polizei nicht einfacher, "denn schließlich sind auch Demonstrationen unter Nichteinhaltung der Auflagen und Hygienevorschriften verboten."

WHO: Im Kampf gegen Corona nicht nachlassen

Die Corona-Pandemie spitzt sich nach Einschätzung der Weltgesundheits-Organisation weltweit zu. WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, vorgestern habe es die höchste Zahl an Neuinfektionen an nur einem Tag gegeben. Am Sonntag seien global 136.000 Fälle gezählt worden. Tedros warnte davor, im Kampf gegen das Virus nachzulassen. In Europa verbessere sich die Lage zwar, auf anderen Kontinenten verschlechtere sie sich aber. Weltweit wurden demnach rund sieben Millionen Corona-Infektionen und mehr als 400.000 Todesfälle registriert.

DGB stellt Programm zur Belebung von Niedersachsens Wirtschaft vor

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) stellt heute Vormittag ein Investitions- und Konjunkturprogramm für Niedersachsen vor. Das Konzept soll aus drei Säulen bestehen: Krisenvorsorge, Stärkung der Binnennachfrage und Investitionen in die Zukunft. Ziel sei es, die gesamtwirtschaftliche Leistung wieder auf das Niveau vor der Corona-Krise zu bringen, Perspektiven für die Beschäftigten zu schaffen und die Nachfrage zu stärken.

MV: Landesregierung berät über weitere Corona-Lockerungen

Der geringe Zuwachs an neuen Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern nährt die Hoffnung auf weitere Lockerungen im Alltag und im Gastgewerbe. In einer Klausursitzung will die Landesregierung heute in Schwerin über das weitere Vorgehen beraten. Zu der Ministerrunde seien erneut auch Vertreter von Gewerkschaften, von Wirtschafts- und Kommunalverbänden sowie Medizinexperten geladen, hieß es aus der Staatskanzlei. Die Ergebnisse sollen am Nachmittag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. NDR.de überträgt die Pressekonferenz im Livestream.

Testergebnisse nach Infektionen in Vorpommern erwartet

Nach den Corona-Neuinfektionen im Umfeld der katholischen Kirche in Vorpommern sollen heute weitere Testergebnisse von möglichen Infizierten vorliegen. Um wie viele Ergebnisse es sich handele, sei noch nicht bekannt, sagte Anja Neutzling, Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) der Deutschen Presse-Agentur. Am Montag habe es keine weiteren Ergebnisse im Vergleich zum Wochenende gegeben. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte rund 350 Menschen in häusliche Isolation geschickt. Sie hätten am Pfingstsonntag oder -montag an Gottesdiensten in Stralsund oder Grimmen teilgenommen, begründete Landrat Stefan Kerth (SPD) die Allgemeinverfügung am vergangenen Wochenende.

Die Corona-TV-Beiträge aus den NDR Regionalmagazinen

Eine Auswahl der Beiträge mit Corona-Bezug aus den Landesmagazinen des NDR Fernsehens von gestern Abend:

Moin! Der NDR.de Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten zum Beispiel Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens.

Gestern meldeten die Behörden in Norddeutschland 87 Neuinfektionen - Niedersachsen 83, Schleswig-Holstein und Bremen je eine, Hamburg zwei und Mecklenburg-Vorpommern keine. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: