Corona-Ticker: MV-Regierung berät über Lockerungen

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise im Norden - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Gutes Jahr für Niedersachsens Campingplatz-Branche?

Betreiber von Campingplätzen in Niedersachsen schauen trotz der Corona-Pandemie und der geltenden Beschränkungen mit Zuversicht auf das laufende Jahr. Zwar werde es aufgrund des Komplett-Ausfalls im April und der Auslastungsbegrenzung auf 60 Prozent im Mai Einbußen geben, sagte Norbert Kloodt, Präsident des Branchenverbandes BVCD in Niedersachsen der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings habe Niedersachsen seit Jahren ein Plus bei den Übernachtungen gehabt, die sich 2019 auf knapp mehr als fünf Millionen summierten. Das sei auch in diesem Jahr nicht ausgeschlossen. Seit gestern dürfen auch in Niedersachsen Campingplätze ihre Kapazitäten unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsauflagen wieder bis zu 80 Prozent auslasten.

SPD fordert Verzicht auf Dividenden bei Staatshilfen

Die SPD hat ein Verbot zur Ausschüttung von Dividenden und Gewinnen für Unternehmen gefordert, die in der Corona-Krise staatliche Hilfen in Anspruch nehmen. "Im Interesse der eigenen Zukunftssicherung sollten Unternehmen bei den in den kommenden Tagen und Wochen anstehenden Hauptversammlungen grundsätzlich auf die Ausschüttung von Gewinnen an Anteilseigner verzichten", sagte der Wirtschaftspolitiker Thomas Hölck aus der SPD-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein der Deutschen Presse-Agentur. Dies müsse für den Zeitraum gelten, in dem die Firmen Mittel zur Rekapitalisierung vom Staat beziehen oder umfangreiche Garantien erhalten. In einem Landtagsantrag fordert Hölcks Fraktion die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene für diese Regeln einzusetzen

Corona-Regeln: Warnung der Deutschen Polizeigewerkschaft

Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Hamburg, Joachim Lenders, hat vor zweierlei Maß beim Umgang mit den Corona-Regeln gewarnt. Es sei den Bürgern nur schwer zu vermitteln, dass Verstöße gegen Kontakt-, Hygiene- und Abstandsregeln bei Zusammenkünften im privaten Rahmen mit Verwarn- oder Bußgeldern geahndet würden, während dies bei Demonstrationen wie am vergangenen Wochenende aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht geschehe. "Wer sich mit Freunden im Stadtpark zum Grillen trifft, beruft sich wie die Demonstranten letztlich auch auf die im Grundgesetz verbrieften Freiheitsrechte", sagte Lenders der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn die Polizei in solchen Fällen einschreitet, wird sie natürlich gefragt, warum des einen Rechte mehr wert sein sollen als die des anderen." Das mache es für die Polizei nicht einfacher, "denn schließlich sind auch Demonstrationen unter Nichteinhaltung der Auflagen und Hygienevorschriften verboten."

WHO: Im Kampf gegen Corona nicht nachlassen

Die Corona-Pandemie spitzt sich nach Einschätzung der Weltgesundheits-Organisation weltweit zu. WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, vorgestern habe es die höchste Zahl an Neuinfektionen an nur einem Tag gegeben. Am Sonntag seien global 136.000 Fälle gezählt worden. Tedros warnte davor, im Kampf gegen das Virus nachzulassen. In Europa verbessere sich die Lage zwar, auf anderen Kontinenten verschlechtere sie sich aber. Weltweit wurden demnach rund sieben Millionen Corona-Infektionen und mehr als 400.000 Todesfälle registriert.

DGB stellt Programm zur Belebung von Niedersachsens Wirtschaft vor

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) stellt heute Vormittag ein Investitions- und Konjunkturprogramm für Niedersachsen vor. Das Konzept soll aus drei Säulen bestehen: Krisenvorsorge, Stärkung der Binnennachfrage und Investitionen in die Zukunft. Ziel sei es, die gesamtwirtschaftliche Leistung wieder auf das Niveau vor der Corona-Krise zu bringen, Perspektiven für die Beschäftigten zu schaffen und die Nachfrage zu stärken.

MV: Landesregierung berät über weitere Corona-Lockerungen

Der geringe Zuwachs an neuen Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern nährt die Hoffnung auf weitere Lockerungen im Alltag und im Gastgewerbe. In einer Klausursitzung will die Landesregierung heute in Schwerin über das weitere Vorgehen beraten. Zu der Ministerrunde seien erneut auch Vertreter von Gewerkschaften, von Wirtschafts- und Kommunalverbänden sowie Medizinexperten geladen, hieß es aus der Staatskanzlei.

Weitere Informationen Corona: Landesregierung MV zündet nächste Lockerungsstufe Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern berät am Dienstag über weitere Lockerungen ihrer Corona-Maßnahmen. Es gilt als sicher, dass im Tourismus die Kapazitätsbeschränkungen fallen. mehr

Testergebnisse nach Infektionen in Vorpommern erwartet

Nach den Corona-Neuinfektionen im Umfeld der katholischen Kirche in Vorpommern sollen heute weitere Testergebnisse von möglichen Infizierten vorliegen. Um wie viele Ergebnisse es sich handele, sei noch nicht bekannt, sagte Anja Neutzling, Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) der Deutschen Presse-Agentur. Am Montag habe es keine weiteren Ergebnisse im Vergleich zum Wochenende gegeben. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte rund 350 Menschen in häusliche Isolation geschickt. Sie hätten am Pfingstsonntag oder -montag an Gottesdiensten in Stralsund oder Grimmen teilgenommen, begründete Landrat Stefan Kerth (SPD) die Allgemeinverfügung am vergangenen Wochenende.

Weitere Informationen Corona nach Gottesdienst: Stralsunder Kita geschlossen Nach dem Corona-Ausbruch in einer katholischen Gemeinde in Vorpommern ist eine Kita in Stralsund geschlossen worden. Landrat Kerth begründete derweil die Quarantäne-Verfügung für 341 Gottesdienstbesucher. mehr

Die Corona-TV-Beiträge aus den NDR Regionalmagazinen

Eine Auswahl der Beiträge mit Corona-Bezug aus den Landesmagazinen des NDR Fernsehens von gestern Abend:

Moin! Der NDR.de Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten zum Beispiel Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens.

Gestern meldeten die Behörden in Norddeutschland 87 Neuinfektionen - Niedersachsen 83, Schleswig-Holstein und Bremen je eine, Hamburg zwei und Mecklenburg-Vorpommern keine. Die folgende Tabelle gibt die gesamte Statistik der erfassten Fälle seit Ausbruch der Pandemie wieder: